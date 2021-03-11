Шмыгаля и Степанова пока не уволят, но отставки в Кабмине теоретически возможны – Разумков

11.03.2021, 12:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Украины Максима Степанова пока не планируется, хотя кадровые изменения в Кабмине теоретически возможны. Об этом он рассказал в интервью агентству “РБК-Украина” 11 марта спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

“Насколько я помню, пока представлений от премьер-министра [по отставкам в правительстве] не было. Каждый конкретный случай рассматривается в стенах парламента”, – отметил он.

При этом он сообщил, что отставки премьер-министра страны Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения пока не планируются.

“Критической массы, которая бы сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу (Разумков говорил о Шмыгале, – “ГОРДОН”) … По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс, притом инициировали его давно (тут он имел в виду Степанова, – “ГОРДОН”). Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен”, – заявил спикер Рады.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова. Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук 17 февраля этого года говорила, что во фракции могут поднять вопрос отставки Степанова.

26 ноября “Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Министр, комментируя сообщения о его отставке, говорил, что занимается “реанимацией украинской медицины” и уходить с должности не собирается.

Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.

Сам премьер в январе 2021 года отмечал, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко 8 февраля заявлял, что офис не ищет кандидата на должность премьер-министра.

—