Давиденко: Сейчас не лучшее время заболеть COVID-19. Мест в палатах нет, а ИВЛ и кислород опять идут на счет
11.03.2021, 12:38,
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В восемь утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.
– Сколько есть кроватей на складах?
– А концентраторов?
– А ИВЛ сколько?
Нам нужно все. Нам некуда класть людей.
За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать, и мы все жили уже в повестке вакцинации. Но нет.
Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых – поступило более 60 новых пациентов.
Просто осознайте. Каждые 10 минут в течение всей ночи поступали пациенты с коронавирусом, требующие срочной госпитализации.
И так происходит уже которые сутки подряд. По словам врачей.
Особенность этой волны – госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше 50.
Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять на счет. Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальным “ковидным” отделениям столицы. Свободных мест нет.
Не важно, какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз. Может, ваши близкие все еще в зоне риска. Может, вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес. Может, у вас нет в планах пополнить список тех 27 тыс. украинцев, кто уже умер от COVID-19. Но пришло время снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.
Послушайте знайку. Сейчас не лучшее время заболеть.
Источник: Алексей Давиденко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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