Ребенок выпал из окна в Люберцах

11.03.2021, 12:36, Разное

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Из окна квартиры на пятом этаже в подмосковных Люберцах выпал трехлетний ребенок, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник в тот момент, когда его мать отлучилась из квартиры чтобы выбросить мусор. Малыш выжил, его доставили в больницу. Врачи зафиксировали у него перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов.