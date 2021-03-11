Ребенок выпал из окна в Люберцах

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11.03.2021, 12:36, Разное
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Из окна квартиры на пятом этаже в подмосковных Люберцах выпал трехлетний ребенок, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник в тот момент, когда его мать отлучилась из квартиры чтобы выбросить мусор. Малыш выжил, его доставили в больницу. Врачи зафиксировали у него перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов.



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