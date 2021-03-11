 

Марсоход Perseverance официально приступил к поискам жизни на Марсе

11.03.2021, 12:34, Разное
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Недавно прибывший на Марс ровер космического агентства NASA Perseverance приступил к поискам жизни. Марсоход взял первые образцы грунта из русла высохшей реки, но на Землю они попадут лишь через несколько лет.
Ровер Perseverance оборудован уникальным набором инструментов SuperCam. Он состоит из спектрометров, лазера и звукозаписывающего устройства. Все это позволяет не только добывать образцы породы и записывать звуки, но и самостоятельно исследовать материалы на признаки наличия жизни в прошлом Красной планеты.

Президент Национального центра космических исследований Франции Жан-Ив ле Галль сравнил добытые марсоходом Perseverance образцы породы со «Святым Граалем планеты». По словам Томаса Зурбухена из NASA, при помощи инструментов SuperCam удастся дать точный ответ, была ли жизнь на Марсе в прошлом или нет.

Источник: www.ixbt.com



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