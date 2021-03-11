История принца Гарри и Меган Маркл не войдет в сериал «Корона»

11.03.2021, 12:34, Разное

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Питер Морган, создатель известного сериала «Корона», рассказал о том, что история принца Гарри и его супруги Меган Маркл не войдет в сериал «Корона». Он планирует, что сценарий картины завершится на событиях нулевых годов.

В сериале «Корона» рассказана история британской королевской семьи. Проект было решено продлить до шестого сезона, в котором и покажут эпоху 2000-х годов. Питер Морган отметил, что герцоги Сассекские пребывают только «на середине своего пути», поэтому он не видит смысла экранизировать их историю. Тем более, еще неизвестно, чем она закончится и какое «будет их путешествие». Автор проекта признался, что ему удобнее писать о тех вещах, которые уже произошли. Идеальным для него является освещение событий 20-летней давности.

Как отмечает издание Newinform, создатель «Короны» не хочет освещать историю принца Гарри и его супруги из-за того, что она слишком «журналистская». Сейчас их имена обсуждаются во всех средствах массовой информации. Для того, чтобы все утряслось, необходимо время.

На данный момент на платформе Netflix вышло четыре сезона сериала. Дата, когда состоится премьера пятого сезона, пока неизвестна.