 

Сергей Жилин заявил, что Моргенштерну нужно обратиться к психологу

11.03.2021, 12:34, Разное
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Сергей Жилин в одном из интервью оценил современную музыку, назвав ее не искусством, а «социальным явлением». По словам народного артиста РФ, таким исполнителям как Моргенштерн необходимо обратиться за помощью к психологу.
Музыкант убежден, что уровень качественной музыки заметно снизился. Согласно современной моде, чем неразборчивее текст и чем больше отрицания прошлого в песне, тем лучше. С этим должны целенаправленно работать психологи и социологи, противостоять данному «социальному явлению». Сергей Жилин отметил, что молодое поколение именно так выражает свой протест. При этом, раньше тоже такое было, но не в таким масштабах. Например, сначала зародился джаз, потом молодежь была в восторге от рок-н-ролла и рока.

Народный артист РФ убежден, в стране необходимо поднимать общий уровень музыкального образования. Как отмечает издание Nation News, руководителю самого известного оркестра в стране жаль, что «на второй план отходит все хорошее».



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