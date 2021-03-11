 

Мнение: Почему пенсионный фонд не строит дворцов?

11.03.2021, 12:14, Разное
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Я прикрепил к посту фотографию нового здания Пенсионного фонда в Красноярске. Как видите, это типичный современный барак с вентфасадом и стеклопакетами. Строится дёшево, выглядит страшно.

Здания Пенсионного фонда в других городах похожи на это. Они спроектированы безвкусно, экономно и максимально утилитарно. Возможно, архитекторы и стараются вытянуть проект, однако при таких жадных бюджетах шансов у них нет. Тут прямо-таки чувствуется барсучья скупость, желание применить самые дешёвые материалы и технологии. Некоторые здания поблёскивают жёлтой краской «под золото» и тёмными окнами, но этот «шик» не дотягивает даже до шика цыганских посёлков. Цыганские дизайнеры, по крайней мере, могут убедить своих заказчиков использовать кирпичи.

Я так недоволен Пенсионным фондом по нескольким причинам. Во-первых, я не люблю халтуру и дешёвую экономию. Во-вторых, здания Пенсионного фонда уродуют наши города. В-третьих, оплачиваем строительство этих зданий в итоге все мы.

Полагаю, было бы со всех сторон правильнее, если бы Пенсионный фонд действительно строил дворцы. Вот, к примеру, пара обычных зданий из центра Петербурга:

С утилитарной точки зрения такие здания даже удобнее — вход у них находится на уровне тротуара, не нужно карабкаться по ступенькам или по пандусу. Внутреннее устройство зданий можно сделать любым. Зато снаружи дома выглядят роскошно: гораздо лучше, нежели они получились на этих фотографиях.

Пенсионный фонд обязан думать на десятилетия вперёд. Гигантские бараки с вентфасадом, которые он строит сейчас, в итоге будут или сносить, или переделывать во что-то менее мерзковзорное. Напротив, красивые здания 19-го века холят и лелеют: горожане гордятся ими, а офисы и квартиры в таких зданиях стоят дороже.

Сейчас штат Пенсионного фонда несколько раздут. В итоге, вероятно, данные по пенсиям сконцентрируют в паре огромных датацентров, а всё общение с пенсионерами переведут в интернет. Огромное количество зданий в разных городах и регионах Пенсионному фонду нужно будет или продать, или сдать в аренду.

Нынешние обиталища Пенсионного фонда, увы, являются явным неликвидом: люди со вкусом будут обходить их стороной. Однако если бы фонд потратил на строительство чуть-чуть больше денег, наняв лучших архитекторов города и позволив им применить во внешней отделке немного декора, будущие поколения получили бы хороший актив, который приносил бы в итоге надёжный доход.

Источник: Место для дискуссий



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