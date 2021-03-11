Артем Дзюба вновь назначен капитаном сборной России по футболу после скандала с интимным видео

11.03.2021, 12:00, Разное

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В прошлом ноябре широкий резонанс получило интимное видео, главным героем и автором которого выступил футболист Артем Дзюба. После этого его отстранили от должности капитана в сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности – в том числе у многих знаменитостей. Теперь же стало известно, что Дзюба возвращается в сборную: об этом в беседе с изданием “РБ-Спорт” заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. На вопрос журналиста, будет ли Дзюба вызван на ближайшие матчи, Черчесов коротко и ясно ответил:

Будет. И будет капитаном.

Известно, что в этом месяце сборная России проведет три матча в рамках отбора к Чемпионату мира 2022 года. 24 марта команда встретится со сборной Словении, 27 марта – со сборной Мальты и 30 марта – со Словакией. После этого у нее начнется подготовка к перенесенному на это лето Евро-2020.

Напомним, скандальное видео с участием Дзюбы попало в сеть за несколько дней до участия спортсмена в матче “Зенит” – “Краснодар”, где он забил гол и получил статуэтку “Игрок матча”. После встречи Дзюба прервал молчание и записал обращение по поводу того самого ролика.

Самый непростой матч в моей карьере. Как, наверное, в аду побывал немножко, даже не сдержал эмоции в машине на обратном пути… Хотел бы сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. И все мы грешны, к сожалению. Могу винить только себя,- заявил Дзюба, поблагодарив всех, кто поддерживает его в трудную минуту:

Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту — близкие, родные, семья, друзья, команда. Многие звезды… Я вам очень благодарен, я никогда этого не забуду. Это мой путь, наверное, непростой… Надеюсь, смогу прожить достойно свою жизнь, буду хорошим человеком в любом случае. Как бы я когда-то ни оступался и ни ошибался… Благодарю судьбу за уроки, очень болезненные и жестокие для меня. Но где-то я сам виноват… Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Спасибо огромное.