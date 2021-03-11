 

Артем Дзюба вновь назначен капитаном сборной России по футболу после скандала с интимным видео

11.03.2021, 12:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В прошлом ноябре широкий резонанс получило интимное видео, главным героем и автором которого выступил футболист Артем Дзюба. После этого его отстранили от должности капитана в сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности – в том числе у многих знаменитостей. Теперь же стало известно, что Дзюба возвращается в сборную: об этом в беседе с изданием “РБ-Спорт” заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. На вопрос журналиста, будет ли Дзюба вызван на ближайшие матчи, Черчесов коротко и ясно ответил:

Будет. И будет капитаном.

Известно, что в этом месяце сборная России проведет три матча в рамках отбора к Чемпионату мира 2022 года. 24 марта команда встретится со сборной Словении, 27 марта – со сборной Мальты и 30 марта – со Словакией. После этого у нее начнется подготовка к перенесенному на это лето Евро-2020.

Напомним, скандальное видео с участием Дзюбы попало в сеть за несколько дней до участия спортсмена в матче “Зенит” – “Краснодар”, где он забил гол и получил статуэтку “Игрок матча”. После встречи Дзюба прервал молчание и записал обращение по поводу того самого ролика.

Самый непростой матч в моей карьере. Как, наверное, в аду побывал немножко, даже не сдержал эмоции в машине на обратном пути… Хотел бы сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. И все мы грешны, к сожалению. Могу винить только себя,- заявил Дзюба, поблагодарив всех, кто поддерживает его в трудную минуту:

Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту — близкие, родные, семья, друзья, команда. Многие звезды… Я вам очень благодарен, я никогда этого не забуду. Это мой путь, наверное, непростой… Надеюсь, смогу прожить достойно свою жизнь, буду хорошим человеком в любом случае. Как бы я когда-то ни оступался и ни ошибался… Благодарю судьбу за уроки, очень болезненные и жестокие для меня. Но где-то я сам виноват… Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Спасибо огромное.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Евгений Сатановский назвал главное предназначение «Посейдона» в возможной войне с США

06.08 / Муж показал Кудрявцеву в начале отношений: стройная и длинноволосая

20.02 / В Подмосковье врачи извлекли из ребенка монету

01.11 / Врач-эндокринолог рассказала о пользе горячих супов

04.11 / «Мама спала под кроватью на полу»

04.07 / «Странный симптом» в виде зуда кожи указывает на диабет 2 типа

17.11 / Драть нельзя, помиловать – Личное мнение

10.12 / Детский хоспис «Дом с маяком» оштрафован на 200 тысяч рублей

19.07 / Мнение: Всё было хорошо, а потом Гутерриш сказал.

20.11 / Мнение: Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска