8 марта сатирический сайт высмеял «освобождение» американских женщин

11.03.2021, 11:54, Новости дня

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«Сбежав от патриархата, женщина находит свободу в изнурительной 80-часовой рабочей неделе» — статью с таким заголовком опубликовали американские сатирики в Международный женский день. В статье расписаны прелести одиночества и служения бездушной корпорации. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, сатирический сайт The Babylon Bee — одно из немногих изданий, осмеливающихся говорить правду в эпоху «тоталитарного либерализма».

Юмор требует, прежде всего, правдивости. Поэтому, конечно же, за последний год настоящий юмор по большей части был запрещён. Это одна из многочисленных жертв тоталитарного либерализма. Интернет-сайт The Babylon Bee — в числе тех немногих мест, где ещё можно найти юмор. Вот их вчерашний вклад, цитирую: «Сбежав от патриархата, женщина находит свободу в изнурительной 80-часовой рабочей неделе».

«Местный бизнес-аналитик Эбби Стотон, — так начинается статья, — наконец сбросила патриархальные оковы, чтобы обрести свободу и достоинство, работая по 80 часов в неделю на властолюбивого босса. «Это подлинное счастье, — сказала Стотон, сидя на четвёртом за день совещании, посвящённом показателям продаж Melcorp Corporation в четвёртом квартале. — Мои предки-феминистки боролись, чтобы я могла отвечать перед 12 менеджерами среднего звена на неблагодарной работе, прежде чем вернуться домой и пить вино в пустой квартире. Я достигла женского идеала».

Да, объясняет автор статьи, работа Стотон ужасна и бессмысленна, а иногда ей приходится сталкиваться с сексуальными домогательствами. Но, цитирую, «по крайней мере, ей не приходится жить скучной жизнью хранительницы очага, с мужем и детьми. «Я не хочу всего этого мещанского домашнего блаженства, потому что это не по-феминистски», — произнесла она вслух, в своих фантазиях представляя себя босой на кухне, рядом с богатым мужем-лесорубом. — Теперь прошу меня извинить, мне надо переделать титульные листы этих отчётов TPS, пока босс снова не пригрозил мне увольнением». Конец цитаты.

Это смешно, потому что это совершеннейшая правда! Как считает Шерил Сэндберг и многие другие руководители компаний, самое важное, что могут сделать со своей жизнью молодые женщины, это работать на бездушное открытое акционерное общество, добиваясь максимальной стоимости акций. «Отдайте нам всё, и вы будете свободны», — обещают они. Как удивительно, современный феминизм теперь звучит как корпоративная пропаганда! Вот вам и угнетение женщин.

Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.