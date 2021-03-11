В гонке за квантовым компьютером Германия довольствуется ролью зрителя

11.03.2021, 11:54, Новости дня

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Несмотря на то что немецкие квантовые эксперты признаны во всём мире, а многие немецкие фирмы производят детали для квантовых компьютеров, ФРГ отстаёт в разработке этой технологии, пишет Handelsblatt. Ни одна немецкая компания не занимается созданием квантового компьютера: причины заключаются в том, что Германия пока не решается инвестировать крупные средства в развитие таких технологий, а также в противоречиях между Министерством экономического развития и Министерством научных исследований.



Reuters

Разработка квантовых компьютеров рискует лишить ФРГ бренда «сделано в Германии», пишет Handelsblatt. Согласно отчёту немецкого правительства, ни одна компания в Германии не занимается работой над квантовыми компьютерами, несмотря на то что подобную технику уже разрабатывают Google, IBM, Microsoft и прочие технологические гиганты.

При этом у Германии есть всё, чтобы добиться успеха в данной сфере, отмечает издание: немецкие квантовые эксперты считаются одними из ведущих, немецкие исследования в области квантовой техники признаются во всём мире. Кроме того, многие немецкие фирмы производят важные составные части для квантовых компьютеров.

Одна из проблем заключается в том, что немцы, в отличие от американцев, опасаются вливать в квантовые компьютеры слишком большие инвестиции, пишет Handelsblatt. Кроме того, ситуация усложняется из-за конкуренции между Министерством экономического развития и Министерством научных исследований.

Как пишет издание, 13 января 2021 года группа экспертов подготовила для правительства ФРГ «дорожную карту» по развитию квантовых компьютеров. По ней предполагалось за пять лет создать два немецких квантовых компьютера, способных конкурировать с американскими аналогами. Однако с тех пор прогресса почти не было, отмечает Handelsblatt. Министерство экономического развития ФРГ сразу раскритиковало «дорожную карту», заявив, что в ней излишне много внимания уделяется научной составляющей и почти ничего не говорится о финансовой. Ещё одна проблема заключается в том, что немецкие крупные технологические концерны медлят с решением о работе над квантовыми технологиями. Как отмечает издание, то же самое верно и для всего ЕС.

Изобретено в Германии, но использовано другими — такой сценарий проходит сквозь немецкую историю, отмечает Handelsblatt. Первый программируемый компьютер был создан немецким инженером, но его массовый выпуск был налажен США и странами Азии. Формат кодирования музыки MP3 также изобрели немецкие учёные, однако сейчас эту технологию преимущественно используют предприятия не из ФРГ. Такая же история, но в ещё более драматичном масштабе, может повториться и с квантовыми компьютерами, пишет Handelsblatt, поскольку речь идёт о будущей конкурентоспособности всей немецкой экономики.

Из-за всё возрастающих объёмов данных квантовые компьютеры постепенно будут выходить на центральное место, пишет издание. Они будут способны обрабатывать гораздо большее количество информации, поскольку, в отличие от обычных компьютеров, будут работать не с битами, а с кубитами. Кроме того, квантовые технологии имеют большое значение для политики безопасности, поскольку работающий квантовый компьютер будет способен взломать все традиционные методы киберзащиты.