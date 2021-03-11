“Это жестоко”, “Дайте ребенку детства!”. Виторгана раскритиковали за пост о сыне от Собчак

11.03.2021, 11:48, Новости дня

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Российский актер Максим Виторган поделился в Instagram снимком своего четырехлетнего сына Платона, сделанным во время отдыха на Мальдивах. На фото мальчик запечатлен сидящим за учебным пособием.

“В рабочий полдень… Мальдивы Мальдивами, а занятия по расписанию. Здесь, конечно, непросто себя заставить, но надо. И не только себя”, – написал он.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Подписчики отреагировали на пост.

“А зачем на отдыхе это делать? Он успеет научиться своей жизни и делать то, что надо, а не то, что хочется. Дайте ребенку побыть в детстве”, – написала justwoman.

“Это жестоко”, – отметила svetlaed.

“Дайте ребенку детства, в пять лет-то!” – призвала elenamamontynok.

Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.

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