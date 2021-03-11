Импорт электроэнергии из России стал элементом умиротворения агрессора по сценарию Коломойского – Магда

11.03.2021, 11:48, Новости дня

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Возобновление импорта российской электроэнергии выглядит как первый шаг к “большому согласию” Украины с Россией по сценарию украинского миллиардера Игоря Коломойского, написал политолог Евгений Магда в авторской колонке для издания “Цензор.НЕТ”.

“После прихода [президента Украины] Владимира Зеленского к власти Игорь Коломойский активно выступил за примирение с Россией. Мол, пусть Кремль заплатит за причиненный ущерб десяток миллиардов долларов – и все. Восстановление импорта электроэнергии из России выглядит первым шагом к подобному “большому взаимопониманию”, – отметил Магда.

По его словам, олигархи, в частности Коломойский, в этом случае преследуют исключительно собственные коммерческие интересы.

“Ничего личного – только бизнес, заинтересованность в возможности вернуться на российский рынок, а при определенных условиях – попытаться вернуть собственность в оккупированном Россией Крыму. Кремль, кстати, предпочитает в таких случаях именно отношения “субъектов хозяйствования”, – добавил политолог.

1 февраля на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, доступ к импорту получили две украинские компании.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

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