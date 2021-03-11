 

Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс

11.03.2021, 11:48, Новости дня
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Голландский инженер Лодевейк (Лу) Оттенс, придумавший аудиокассету, умер 6 марта в возрасте 94 лет. О его смерти сообщила дочь изобретателя Арин Оттенс радиостанции WTOP 10 марта.  

Лу Оттенс умер в своем доме в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов, писала газета NRC Handelsblad.

Оттенс родился в 1926 году. В 1952-м, отучившись на инженера, он начал работать в компании Philips, где впоследствии возглавил департамент разработки новых продуктов. Под его руководством был разработан первый портативный магнитофон Philips модели EL 3585, отметила газета.

В 1963 году на Берлинской выставке электроники была представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой, разработанная Оттенсом. Она моментально стала новым стандартом для записи и проигрывания музыки. С тех пор по всему миру были проданы более 100 миллиардов аудиокассет.

В 1972 году Оттенс стал аудио директором лаборатории Philips NatLab. Там он начал работать над изобретением компакт-дисков. Он был официально представлен в 1980 году, став новым стандартом звукозаписи. По всему миру проданы более 100 млрд кассет и 200 млрд компакт-дисков. В 1986 году Оттенс ушел на пенсию, оставив своим коллегам книгу с сотней советов по инновациям, писало NRC Handelsblad.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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