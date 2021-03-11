Двухлетний сын украинской певицы снялся в рекламе

11.03.2021, 11:48, Новости дня

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Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 10 марта в Instagram сообщила, что ее двухлетний сын Иван снялся в рекламном ролике.

По словам певицы, это первые съемки ее ребенка в рекламе.

“Несмотря на то, что всю свою жизнь он проводит за кулисами и уже снялся в двух наших клипах, главная роль в рекламе – это вызов, к которому мы готовились тщательно, а я волновалась так, будто бы это был мой первый раз”, – написала артистка.

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Публикация от @tarabarova

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

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