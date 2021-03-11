 

Двухлетний сын украинской певицы снялся в рекламе

11.03.2021, 11:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 10 марта в Instagram сообщила, что ее двухлетний сын Иван снялся в рекламном ролике. 

По словам певицы, это первые съемки ее ребенка в рекламе.

Несмотря на то, что всю свою жизнь он проводит за кулисами и уже снялся в двух наших клипах, главная роль в рекламе – это вызов, к которому мы готовились тщательно, а я волновалась так, будто бы это был мой первый раз”, – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @tarabarova

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Режим ЧС ввели в месте разлива топлива на реке Хатанга в Красноярском крае

18.12 / МВД Беларуси и Росгвардия договорились вместе охранять порядок и бороться с терроризмом

07.08 / Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы

03.03 / Microsoft обвинила китайских хакеров в кибератаке на компании в США

11.11 / Эпидемия COVID-19 в Украине. Чаще всего в Минздрав жалуются на работу семейных врачей

10.01 / Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Индонезии Boeing

30.11 / Песков назвал разногласия в рамках ОПЕК+ рабочей ситуацией

28.07 / Песни Бузовой в сауне признали незаконными

19.12 / Флинн допустил, что Трамп может ввести в колеблющиеся штаты войска для проведения перевыборов

31.07 / В Польше сделали вывод, что самолет Качиньского под Смоленском взорвали изнутри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска