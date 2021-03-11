Названы случаи, когда вздутие живота может указывать на рак

11.03.2021, 11:44, Разное

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Медики рассказали, в каких случаях частое вздутие живота может указывать на онкологию. По их словам, этот симптом нередко является предупреждающим признаком рака яичников у женщин.

Постоянное вздутие живота может сопровождаться стойкими болевыми ощущениями в данной области. Если у человека растет злокачественная опухоль, наблюдается трудности с приемом пищи. Как правило, пациент быстро начинает чувствовать сытость. При наличии рака яичников обычно возникает потребность в частом мочеиспускании.

Врачи советуют не затягивать с визитом к специалисту, если симптомы перестали быть единичными. Чем раньше будет проведено обследование, тем больше шансов на благоприятный исход заболевания.

Источник: www.express.co.uk