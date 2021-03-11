 

Ранняя Земля оказалась полностью «водным» миром

11.03.2021, 11:44, Разное
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Ученые заявили, что в далеком прошлом ранняя Земля была «водным» миром без суши или с маленькими участками твердой поверхности. Недра планеты были слишком горячими для впитывания жидкости.
Исследованием ранней Земли занимались сотрудники американского Гарвардского университета. В прошлом на поверхность планеты оказывала влияние мантия. Она имела специфическую структуру. Так, из-за активного вулканизма в большом количестве в недрах Земли образовывались минералы оливина: вадслеит и рингвудит. Они плохо удерживают влагу.

Но со временем залегающие в оболочке Земли минералы начали впитывать жидкость, что стало причиной появления больших участков суши. На сегодняшний день запасы воды в мантии могут превышать количество жидкости в океанах в диапазоне от 1,86 до 4,41 раза. Кроме того, хотя на ранней стадии развития Земля могла быть необитаемой, исследователи не исключают, что в «водных» мирах может присутствовать жизнь.

Источник: glas.ru



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