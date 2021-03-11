Решетова после расставания с Тимати намекнула на новые отношения

11.03.2021, 11:44, Разное

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Популярная модель и новоиспеченная ведущая Анастасия Решетова намекнула на начало нового романа после расставания с рэпером Тимати. О своей личной жизни она пояснила в рамках презентации проекта «Ты топ-модель».

В ходе беседы один из ведущих задал Решетовой вопрос о том, свободна ли она сейчас. Экс-невеста Тимати ответила: «Свято место пусто не бывает». Исходя из этого, представители СМИ сделали вывод, что сердце знаменитости уже занято.

Известно, что Тимати стал встречаться с Анастасией Решетовой после расставания с гражданской супругой Аленой Шишковой. Осенью 2019 года модель подарила артисту сына Ратмира. Через год пара внезапно объявила в социальных сетях о расставании. Тимур Юнусов сразу же отправился на шоу «Холостяк» искать свою вторую половину. Известно, что он уже определился с финальным выбором, эпизоды проекта можно будет посмотреть на телеканале ТНТ, начиная с 14 марта.

После расставания Тимати и Решетова остались в нормальных отношениях. Они поддерживают общение ради общего сына Ратмира. Мальчик проводит время не только со звездной матерью, но и с отцом.

Источник: peopletalk.ru