В Госдуму внесён законопроект о запрете самообразования

11.03.2021, 11:49, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете самостоятельного получения образования вне программ, утверждённых властями, и вне аккредитованных учреждений, таких как вузы, школы или курсы повышения квалификации.

В пояснительной записке к документу говорится, что “дозволенность самостоятельного получения специальности” приводит к росту числа низкоквалифицированных сотрудников, выполняющих своих функции с недостаточными ответственностью и знанием дела.

Согласно законопроекту, Кодекс об административных правонарушениях пополнится статьёй “Самовольное изучение специальностей вне утверждённого учебного процесса”, а в УК появится статья “Оказание специализированных услуг при отсутствии надлежащего высшего или специального образования”.

За самовольное получение образования будут предусмотрены штрафы, а в случае рецидива – арест на срок до 15 суток, за оказание услуг без диплома – от 6 месяцев до 2 лет колонии.

– Мы видим слишком много самоучек, знания у которых не дотягивают даже до образовательного минимума. При это существующая в России система образования исторически и фактически даёт студентам максимум полезных знаний, делает их незаменимыми специалистами не только на национальном, но и на общемировом уровне. Это закон не про обязательные дипломы, а про лучшее будущее для всего нашего народа, – пояснили авторы законопроекта.

—