 

В Госдуму внесён законопроект о запрете самообразования

11.03.2021, 11:49, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете самостоятельного получения образования вне программ, утверждённых властями, и вне аккредитованных учреждений, таких как вузы, школы или курсы повышения квалификации.

В пояснительной записке к документу говорится, что “дозволенность самостоятельного получения специальности” приводит к росту числа низкоквалифицированных сотрудников, выполняющих своих функции с недостаточными ответственностью и знанием дела.

Согласно законопроекту, Кодекс об административных правонарушениях пополнится статьёй “Самовольное изучение специальностей вне утверждённого учебного процесса”, а в УК появится статья “Оказание специализированных услуг при отсутствии надлежащего высшего или специального образования”.

За самовольное получение образования будут предусмотрены штрафы, а в случае рецидива – арест на срок до 15 суток, за оказание услуг без диплома – от 6 месяцев до 2 лет колонии.

– Мы видим слишком много самоучек, знания у которых не дотягивают даже до образовательного минимума. При это существующая в России система образования исторически и фактически даёт студентам максимум полезных знаний, делает их незаменимыми специалистами не только на национальном, но и на общемировом уровне. Это закон не про обязательные дипломы, а про лучшее будущее для всего нашего народа, – пояснили авторы законопроекта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Обзор событий в Сирии за последнее время

27.08 / Мнение: Это кто придумал вообще?

16.08 / Китай демонстрирует поддержку белорусскому лидеру на фоне критики со стороны ЕС

23.12 / Три гигантские «Луны» засняты над Бельгией

12.08 / Мнение: О сдаче Лукашенко

09.11 / В Нигерии у семи мужчин пропали пенисы и они обвинили в этом колдуна

15.02 / Мнение: Спасать детей или светить фонариком: докажи, что ты человек, а не хомяк!

31.07 / Джиган раскрыл возлюбленного Ольги Орловой

23.07 / В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

12.08 / Мнение: О чудодейственной таблетке Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска