 

Всего две порции жирной рыбы в неделю могут помочь людям с болезнями сердца

11.03.2021, 11:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Употреблять жирную рыбу 1-2 раза в неделю для профилактики болезней сердца рекомендуют и в США, и в Европе. Новое иссследование доказало – это действительно помогает.

Предыдущие исследования показывали, что чем больше продуктов, содержащих омега-3 кислоты (в первую очередь, рыбы), едят люди, тем реже у них развиваются болезни сердца. Аналогично, сердечно-сосудистый риск ниже у людей, у которых в крови выше уровень омега-3 жирных кислот – эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексановой (ДГК). Обе эти омега-3 кислоты содержатся преимущественно в рыбе, поэтому биодобавки с ними часто называют рыбьим жиром.

В новом обзоре, который провела международная группа ученых, оценивалась связь регулярного употребления жирной рыбы со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты проанализировали результаты четырех когортных исследований, которые включали данные о состоянии здоровья и рационе более 191 500 человек из 58 стран на шести континентах. Из них 51 700 имели различные сердечно-сосудистые заболевания или перенесли инсульт, 139 800 человек считались здоровыми. Добровольцы участвовали в различных опросах, в которых сообщали о своих пищевых привычках. Средняя продолжительность наблюдений составила 7 с половиной лет.

Результаты не подтвердили профилактического эффекта употребления жирной рыбы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Однако в группе пациентов, которые уже страдают от болезней сердца или перенесли инсульт, частота развития новых сердечно-сосудистых патологий снижалась на 16% при потреблении всего двух порций (175 гр) жирной рыбы в неделю. Примечательно, что эта связь не подтвердилась при увеличение нормы потребления до 350 гр в неделю, то есть нет никакого смысла есть еще больше рыбы, чтобы снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

– Это исследование имеет важное значение для выработки рекомендаций по потреблению рыбы, которая может оказать умеренную пользу для здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – подчеркнули авторы обзора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Гражданская жена Захарова обвинила Михаила Ефремова во лжи

29.09 / В Мурманске пенсионер построил гараж для своего автомобиля из выброшенных из окна мешков мусора

10.09 / Неизвестные хакеры взломали сайт Deutsche Welle и окружили кавычками слово «отравление» в новостях про Навального

26.02 / Мнение: Левон Аронян покидает Армению

16.07 / Зачем же снова изобретать автомат Калашникова, когда можно украсть у русских?

14.09 / Мнение: Современные математики не осознают, какой математический объект они называют “ГРАФИКОМ ФУНКЦИИ”!

22.07 / Мнение: Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

15.02 / Провидец рекомендовал Заворотнюк избавиться от психических проблем для победы над раком

21.12 / Не мы первые начали

08.07 / Личное: Грязный секрет общества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска