Всего две порции жирной рыбы в неделю могут помочь людям с болезнями сердца

11.03.2021, 11:32, Разное

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Употреблять жирную рыбу 1-2 раза в неделю для профилактики болезней сердца рекомендуют и в США, и в Европе. Новое иссследование доказало – это действительно помогает.

Предыдущие исследования показывали, что чем больше продуктов, содержащих омега-3 кислоты (в первую очередь, рыбы), едят люди, тем реже у них развиваются болезни сердца. Аналогично, сердечно-сосудистый риск ниже у людей, у которых в крови выше уровень омега-3 жирных кислот – эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексановой (ДГК). Обе эти омега-3 кислоты содержатся преимущественно в рыбе, поэтому биодобавки с ними часто называют рыбьим жиром.

В новом обзоре, который провела международная группа ученых, оценивалась связь регулярного употребления жирной рыбы со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты проанализировали результаты четырех когортных исследований, которые включали данные о состоянии здоровья и рационе более 191 500 человек из 58 стран на шести континентах. Из них 51 700 имели различные сердечно-сосудистые заболевания или перенесли инсульт, 139 800 человек считались здоровыми. Добровольцы участвовали в различных опросах, в которых сообщали о своих пищевых привычках. Средняя продолжительность наблюдений составила 7 с половиной лет.

Результаты не подтвердили профилактического эффекта употребления жирной рыбы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Однако в группе пациентов, которые уже страдают от болезней сердца или перенесли инсульт, частота развития новых сердечно-сосудистых патологий снижалась на 16% при потреблении всего двух порций (175 гр) жирной рыбы в неделю. Примечательно, что эта связь не подтвердилась при увеличение нормы потребления до 350 гр в неделю, то есть нет никакого смысла есть еще больше рыбы, чтобы снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

– Это исследование имеет важное значение для выработки рекомендаций по потреблению рыбы, которая может оказать умеренную пользу для здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – подчеркнули авторы обзора.