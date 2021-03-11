Скандалы: Наш ответ американскому марсоходу

11.03.2021, 11:28, Разное

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Флот российских миллиардеров пополнится двумя суперъяхтами, не имеющими аналогов в мире по своим размерам и роскоши (фото)

Долгожданные новости, радующие русскую душу и переполняющие ее чувством национальной гордости: владелец «Северстали» Алексей Мордашов получит свой Nord («Север»), а Роман Абрамович достраивает Solaris («Солярис»). Улавливаете глубоко сокровенную связь: «Северсталь» — Nord («Север»)? Это вам не космические игрушки-погремушки американского чудака Илона Маска.

Слегка снижает пафос то обстоятельство, что Nord строится не на верфях отечественной Объединенной судостроительной корпорации и бороздить эта яхта собирается не воды матушки-Волги. Ну так ведь и сам Мордашов не Петр I, плотницкий топор в руках не держал и на голландских верфях не обучался. Да и зачем ему это? В России и без того можно сказочно разбогатеть, не создавая бизнес с нуля и не вбухивая всю прибыль в обновление заводов. Это по-нашенски, круто: заткнуть за пояс арабских шейхов, монарших персон и даже некоторых соотечественников из списка Forbes.

Мордашовский Nord стоимостью не менее 300 млн долларов стал крупнейшим в мире судном этого класса (142 метра в длину), спущенным на воду в прошлом — пандемийном — году, когда мы тут носили маски и сидели на карантине. Он войдет в десятку самых крупных яхт вслед за яхтой королевской семьи Абу-Даби. И в пятерку крупнейших яхт богатейших россиян — после Eclipse Абрамовича, Dilbar Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко.

Постройкой новой яхты Мордашов ярко демонстрирует миру лучшие качества наших выдающихся бизнесменов. Они превыше всего ставят заботу о родных и близких. У Мордашова ведь есть построенная в 2013 году скромная 63-метровая яхта Lady M. Но дети растут, а их у Мордашова семеро, в том числе двое совершеннолетних сыновей от второго брака. Теперь наконец-то всем найдется место на новой яхте, если вдруг придет в голову мысль собраться.

А тем временем в Германии готовят к спуску шикарную яхту «Солярис» с восемью палубами из тикового дерева, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, гаражом для маломерных судов, скутеров и байков. Эдакий плавучий дворец развлечений, судно-матка. На яхте 48 кают, экипаж в 60 человек. Так называемая новейшая яхта сопровождения крупнейшего акционера Evraz Group и владельца футбольного клуба «Челси», бывшего губернатора Чукотского автономного округа и экс-члена Госсовета РФ Романа Абрамовича строится на немецкой верфи Lloyd Werft.

Именно там для Абрамовича была сооружена в 2010 году 115-мет-ровая экспедиционная яхта Luna, впоследствии проданная другому российскому олигарху, Фархаду Ахмедову. По разным оценкам, «Солярис» могла обо-йтись Абрамовичу в сумму от 300 до 500 млн долларов. А что вы хотите: 145 метров в длину, оснащена самыми мощными в мире электродвигателями. Для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145, которые уже летают где-то в районе французского Лазурного Берега.

По мнению специалистов, аналогов «Соляриса» в мире нет и в ближайшее время не будет — даже у королевских семей Ближнего Востока. Наш Абрамович обскакал всех, заказав самое крутое и модное нынче судно поддержки. Теперь будет не стыдно появиться в приличном обществе и утереть нос кому угодно. Ведь у Абрамовича уже есть его основная яхта Eclipse («Затмение»), которая обошлась ему в 1,5 млрд долларов и остается на сегодня третьей по длине в мире — 162,5 метра, уступая лишь Fulk Al Salamah (164 метра) султана Омана и яхте Azzam (180,6 метра) шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ.

Как говорят знающие люди, именно на яхте Eclipse, которая в то время находилась на Карибах, Абрамович пережидал самый острый период локдауна, объявленного в Лондоне после появления нового британского штамма коронавируса. Представьте, как здорово и богато он теперь сможет расслабиться, имея в дополнение к основной экспедиционной яхте еще и уникальное судно сопровождения. Целый флот получается! Вот уж обзавидуются успехам России в остальном мире! И что нашей стране пандемии и санкции с такими славными сынами отечества…

Ведь ничего подобного нет даже у богатейших людей мира, таких как американцы Безос и Гейтс. Что уж говорить о китайских миллиардерах, которые, создав бизнес с нуля и владея капиталом, вдвое превосходящим состояние Абрамовича, свободные средства вкладывают в развитие своего дела, скупают производственные мощности по всему миру, умножая совокупную мощь своей страны. Смешные люди…

Между тем основной акционер «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, который сам владеет верфью Heesen и яхтой Galactica Supernova, инвестировал в порт для суперъяхт OneOcean Port Vell в Барселоне. Для своих старался. Именно там держит свою 156-метровую красавицу Dilbar Алишер Усманов. Глядишь, подтянутся и другие. Ведь, как пишет Forbes, в Испанию, где топ-ливо и обслуживание дешевле, перебазировали свои лодочки многие российские миллиардеры. В прошлом году там были замечены с десяток яхт наших богатых соотечественников. В порту Барсы стояла Areti Игоря Макарова, Nirvana и Anastasia Потанина, а также Hermitage Анатолия Седых.

Если кто не знает, флот российских миллиардеров огромен — более 40 только опознанных яхт общей стоимостью больше 5 млрд долларов. Многие имеют по две крейсерские яхты. А 10 самых крутых лодок оцениваются в 3 млрд «зеленых». Между прочим, эта флотилия сопоставима с военным флотом таких стран, как Франция или Великобритания. И если эти ребята еще сильнее навалятся и все, как Абрамович, построят по судну сопровождения, мы покажем всему миру, на что способны. И затмим эффект от каких-то жалких шагов американского марсохода Perseverance («Настойчивость»). Тем более уж никто не обратит внимания на посадку ровера китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1», который вот-вот опустится на поверхность Красной планеты.

Вместо послесловия

Даешь каждому российскому олигарху по две яхты! Это вполне нам по силам, ведь за период пандемии 2020 года состояние российских миллиардеров, как подсчитал тот же Forbes, выросло на 62 млрд тех самых долларов, от которых нас настойчиво призывают «отвязаться» государственные мужи. А доходы только пяти богатейших россиян увеличились с 22,6 млрд до 109,5 млрд «зеленых». На лодки хватит.

Михаил Морозов