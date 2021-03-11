В Китае разработают законопроект о реформе избирательной системы Гонконга

11.03.2021, 11:23, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва одобрило резолюцию о разработке законопроекта о проведении реформы избирательной системы Гонконга, сообщило Центральное телевидение Китая.

Голосование по резолюции состоялось в последний день работы четвертой сессии ВСНП. «За» проголосовали 2 895 делегатов, один воздержался, «против» не проголосовал никто, передает ТАСС.

Кроме того, парламент Китая одобрил 14-й план национального социально-экономического развития (2021-2025) и цели до 2035 года. Парламентарии также проголосовали за программу по стимулированию роста и укреплению благосостояния населения страны в 2021 году.

Прошлым летом председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. Закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.