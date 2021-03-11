 

Закрытую презентацию МиГ-35 решили устроить в московском метро

11.03.2021, 11:23, Новости дня
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На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Сейчас на экранах метро транслируется первый ролик серии, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За полторы минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как отмечают в ОАК, в метро будет транслироваться серия тематических роликов о самолетах корпорации «МиГ» (входит в ОАК, которая в свою очередь входит в Ростех). Видео можно будет увидеть в поездах и на станциях всех веток столичной подземки.

Управляющий директор корпорации «МиГ» Андрей Герасимчук (его цитирует пресс-служба) напомнил, что МиГ-35 – флагманский проект корпорации «МиГ», «вершина семейства наших авиационных комплексов», созданный с широким использованием технологий пятого поколения.

В планах корпорации «МиГ» подготовка ряда других видеосюжетов, рассказывающих о возможностях российской боевой техники, добавили в ОАК.



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