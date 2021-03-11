Мнение: Больше внимания

11.03.2021, 11:14, Разное

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Президент России Владимир Путин потребовал в среду от правительства уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в стране. "С учетом застарелости этой проблемы правительство должно больше внимания уделить этому вопросу", – сказал президент, комментируя доклад о состоянии сетей ЖКХ в регионах, отметив, что это ответственность не только региональных властей. Путин добавил, что "здесь и методические рекомендации лишними не будут".

Для России с ее крайне неблагоприятными климатическими условиями устойчивость сетей – один из элементов безопасности всей страны. И эта устойчивость, что называется, висит на волоске и на остатках запаса прочности. Только сегодня в Петербурге из-за задымления была полностью закрыта "зелёная" ветка метро. Аварии и катастрофы при этом лечатся исключительно в медийном пространстве. К сожалению, замена "взрыва" на "хлопок" в сообщении СМИ не способна отремонтировать ржавую насквозь трубу.

20 лет у власти, триллионы долларов, спущенные в никуда – и высказанная между делом "озабоченность" в формате комментария и дежурное распоряжение по базовой проблеме безопасности страны. Это и есть уровень управления. И ответ, почему развал и распад сопровождают все двадцать лет пребывания у власти случайного и никчемного руководителя страны.

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