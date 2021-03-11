 

Икер Касильяс и Сара Карбонеро опровергли слухи о расставании

11.03.2021, 11:12, Разное
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Вчера испанские СМИ распространили новость о расставании одной из самых красивых и крепких пар – футболиста и экс-вратаря клуба “Порту” Икера Касильяса и тележурналистки, фэшн-иконы Испании Сары Карбонеро. Якобы они уже не живут вместе и вскоре планируют подавать на развод. К счастью, слухи оказались неверны: сегодня источник, близкий к паре, подтвердил испанскому HOLA!, что Икер и Сара вместе и у них все хорошо.

Реальность такова, что супруги, которые в последнее время пережили немало проблем со здоровьем, остаются едиными. Когда несколько недель назад Сара попала в больницу, Икер неотлучно был рядом с ней. Теперь же, спустя четыре недели, стабильность и спокойствие снова возвращаются в их жизнь. Сара и Икер строят семейные планы со своими сыновьями Мартином и Лукасом. Они стараются теперь проводить с ними так много времени, насколько это возможно. Они надеются оставить все грустные моменты позади, – отметил источник. 

Икер и Сара в Москве, июнь 2018 года

Напомним, 1 мая 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки с “Порту”. Позднее стало известно, что его супруга Сара Карбонеро также больна — ей удалили опухоль, после чего она прошла курс химиотерапии. После выздоровления Касильяс объявил о завершении карьеры.

Икер и Сара познакомились больше 10 лет назад, когда журналистка брала у футболиста интервью. 3 января 2014 года родился сын Мартин. 2 июня 2016 года родился второй сын Лукас. А за несколько месяцев до рождения второго ребенка, 20 марта 2016 года, они тайно поженились и сообщили об этом только в интервью HOLA!.

Подробную историю любви пары читайте здесь.



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