 

Власти Херсона раскритиковали за «коммунистические» улицы

11.03.2021, 11:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Журналист Александр Рудоманов раскритиковал власти украинского Херсона за то, что они до сих пор не поменяли таблички с названиями улиц, которые были переименованы ещё в 2016 году. Как передаёт «Обозреватель», журналист пожаловался, что в городе до сих пор можно встретить улицы Чекистов, Маркса, Ленина, Горького и другие.


Facebook

На зданиях в Херсоне до сих пор можно увидеть указатели улиц с «коммунистическими» названиями, хотя формально они уже переименованы в 2016 году. Как передаёт «Обозреватель», в центре города можно увидеть улицы Чекистов, Маркса, Ленина, Горького и другие.

Как отмечает издание, об этом написал в Facebook журналист Александр Рудоманов, раскритиковав местную власть за бездействие. 

«Что нужно для того, чтобы Херсон стал украинским? Чтобы не советские деятели, которые уничтожали украинцев, популяризировались на улицах, а украинские герои? Для этого достаточно вашего указания, которое делается ну максимум за день. Указания для балансодержателей демонтировать старые указатели», — написал журналист.

Он также упомянул целый ряд указателей, которые нужно заменить: Чекистов, Дзержинского, Кирова, Фрунзе, Октябрьской революции, Артёма, Маркса, Горького, Коммунаров, Комсомольская, Ленина, Красностуденческая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / “Власти” Карабаха заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку эту информацию назвали ложной

12.11 / Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана

30.07 / Совбез заявил о росте числа преступлений с незаконным оборотом оружия

16.02 / Сирия обвинила Израиль в попытке «спасти террористов» авиаударами

24.06 / Олег Шатов сменит “Зенит” на “Рубин”

15.02 / Китайцы создали лабораторию для изучения земных недр

19.02 / Создана самая точная карта Земли

10.12 / Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по визам

11.08 / Дегтярев одобрил открытие торговых центров в Хабаровском крае

04.03 / “Единственное, чего в тебе нет, так это дерьма”. Йовович рассказала о достоинствах своего мужа-режиссера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска