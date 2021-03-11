Власти Херсона раскритиковали за «коммунистические» улицы

11.03.2021, 11:06, Новости дня

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Журналист Александр Рудоманов раскритиковал власти украинского Херсона за то, что они до сих пор не поменяли таблички с названиями улиц, которые были переименованы ещё в 2016 году. Как передаёт «Обозреватель», журналист пожаловался, что в городе до сих пор можно встретить улицы Чекистов, Маркса, Ленина, Горького и другие.



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На зданиях в Херсоне до сих пор можно увидеть указатели улиц с «коммунистическими» названиями, хотя формально они уже переименованы в 2016 году. Как передаёт «Обозреватель», в центре города можно увидеть улицы Чекистов, Маркса, Ленина, Горького и другие.

Как отмечает издание, об этом написал в Facebook журналист Александр Рудоманов, раскритиковав местную власть за бездействие.

«Что нужно для того, чтобы Херсон стал украинским? Чтобы не советские деятели, которые уничтожали украинцев, популяризировались на улицах, а украинские герои? Для этого достаточно вашего указания, которое делается ну максимум за день. Указания для балансодержателей демонтировать старые указатели», — написал журналист.

Он также упомянул целый ряд указателей, которые нужно заменить: Чекистов, Дзержинского, Кирова, Фрунзе, Октябрьской революции, Артёма, Маркса, Горького, Коммунаров, Комсомольская, Ленина, Красностуденческая.