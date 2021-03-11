Итальянские рестораторы в отчаянии – стране грозит новый жёсткий карантин

11.03.2021, 11:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На фоне роста числа заражений Италия ужесточает меры: в регионах, которые находятся в красной зоне, закрываются школы и магазины. Владельцы ресторанов и баров опасаются, что их тоже заставят прекратить работу, а власти рассматривают вариант введения нового строгого карантина до Пасхи, передаёт France 2.

В Неаполе атмосфера дежа вю: в ресторанах закрыли зонты от солнца и убрали террасы. Со вчерашнего дня (8 марта. — ИноТВ) все торговые точки, а также школы снова закрыты. После месяца передышки регион вернулся в красную зону.

РЕСТОРАТОР: Я очень надеюсь, что это последний раз, когда всё закрывают, и что это позволит нам окончательно возобновить работу.

В Неаполе, как и по всей Италии, в течение трёх недель растёт число заражений: за день более 20 тыс. случаев. Теперь преобладает британский вариант, который, похоже, воспользовался ослаблением ограничений. Например, в Риме бары и рестораны открылись 1 февраля и могут работать до 18 часов вечера. Их клиентов не пришлось упрашивать возвращаться к своим привычкам.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА РЕСТОРАНА-1: Мы очень рады вернуться в рестораны. Меры предосторожности соблюдаются хорошо, мы не боимся больных.

ПОСЕТИТЕЛЬ РЕСТОРАНА: Живём только один раз, надо наслаждаться, жить. Нужно быть внимательным, конечно, это сложно.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА РЕСТОРАНА-2: Я не думаю, что бары и рестораны являются проблемой. Это скорее площади, где собираются люди.

Рестораторы приходят в отчаяние от мысли о том, что им снова придётся закрыться.

ДАНИЭЛЕ ВЕСПА, управляющий рестораном Zanzara: В основе — соблюдение правил, и я возлагаю надежды на то, что вакцина позволит нам продолжить работу.

Однако эпидемиологи считают, что в дополнение к вакцинации необходимо снова отправить на карантин всю страну.

СЬЮЗАН ЛЕВЕНШТАЙН, врач-эпидемиолог: Я думаю, что сейчас необходим настоящий карантин, как в прошлом году, на три или четыре недели, когда никто не выходит из дома, кроме крайней необходимости.

ВАЛЕРИ ЛЕРУЖ, корреспондент французского телевидения в Риме: «Италия не избежит нового закручивания гаек в качестве последних усилий перед предполагаемым выходом», — заявил премьер-министр. Они могут заключаться в «жёстком карантине на месяц» до Пасхи, а также решении властей удвоить скорость вакцинации.

Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.