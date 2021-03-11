 

Итальянские рестораторы в отчаянии – стране грозит новый жёсткий карантин

11.03.2021, 11:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На фоне роста числа заражений Италия ужесточает меры: в регионах, которые находятся в красной зоне, закрываются школы и магазины. Владельцы ресторанов и баров опасаются, что их тоже заставят прекратить работу, а власти рассматривают вариант введения нового строгого карантина до Пасхи, передаёт France 2.

В Неаполе атмосфера дежа вю: в ресторанах закрыли зонты от солнца и убрали террасы. Со вчерашнего дня (8 марта. — ИноТВ) все торговые точки, а также школы снова закрыты. После месяца передышки регион вернулся в красную зону.

РЕСТОРАТОР: Я очень надеюсь, что это последний раз, когда всё закрывают, и что это позволит нам окончательно возобновить работу.

В Неаполе, как и по всей Италии, в течение трёх недель растёт число заражений: за день более 20 тыс. случаев. Теперь преобладает британский вариант, который, похоже, воспользовался ослаблением ограничений. Например, в Риме бары и рестораны открылись 1 февраля и могут работать до 18 часов вечера. Их клиентов не пришлось упрашивать возвращаться к своим привычкам.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА РЕСТОРАНА-1: Мы очень рады вернуться в рестораны. Меры предосторожности соблюдаются хорошо, мы не боимся больных.

ПОСЕТИТЕЛЬ РЕСТОРАНА: Живём только один раз, надо наслаждаться, жить. Нужно быть внимательным, конечно, это сложно.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА РЕСТОРАНА-2: Я не думаю, что бары и рестораны являются проблемой. Это скорее площади, где собираются люди.

Рестораторы приходят в отчаяние от мысли о том, что им снова придётся закрыться.

ДАНИЭЛЕ ВЕСПА, управляющий рестораном Zanzara: В основе — соблюдение правил, и я возлагаю надежды на то, что вакцина позволит нам продолжить работу.

Однако эпидемиологи считают, что в дополнение к вакцинации необходимо снова отправить на карантин всю страну.

СЬЮЗАН ЛЕВЕНШТАЙН, врач-эпидемиолог: Я думаю, что сейчас необходим настоящий карантин, как в прошлом году, на три или четыре недели, когда никто не выходит из дома, кроме крайней необходимости.

ВАЛЕРИ ЛЕРУЖ, корреспондент французского телевидения в Риме: «Италия не избежит нового закручивания гаек в качестве последних усилий перед предполагаемым выходом», заявил премьер-министр. Они могут заключаться в «жёстком карантине на месяц» до Пасхи, а также решении властей удвоить скорость вакцинации. 

Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Названо место похорон протоиерея Смирнова

12.08 / В Google собрались создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

22.02 / Ляшко рассказал, что период госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине увеличивается

27.10 / Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение

11.10 / «Нервные срывы, текучка, атмосфера паранойи» — Valeurs actuelles о токсичной обстановке в дипломатической ячейке Елисейского дворца

26.11 / Компания Eluktronics анонсировала выпуск трех новых моделей ноутбуков

10.01 / «Британский» штамм коронавируса выявлен в штате Нью-Йорк

11.01 / На Камчатке решили создать центр цифрового образования детей

26.11 / Политолог: Запад больше не является моральным камертоном

12.10 / Тихановская назвала себя «символом свободы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска