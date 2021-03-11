Интернет-пользователи из Азии раскритиковали бывшего дворецкого принца Чарльза за совет не есть рис руками

11.03.2021, 11:06, Новости дня

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Комментаторы азиатского происхождения не оценили мнение эксперта по этикету и экс-дворецкого британской королевской семьи Гранта Харрольда, который порекомендовал в Twitter не есть рис руками. Как пишет South China Morning Post, критики увидели в наставлении колонизаторские нотки и в свою очередь посоветовали специалисту «оставить ножи и вилки своей культуре».



Reuters

В субботу 6 марта бывший дворецкий британского принца Чарльза и его сыновей, Уильяма и Гарри, Грант Харрольд, который называет себя «экспертом по этикету», опубликовал в Twitter пост с напоминанием, что рис следует есть «с помощью ножа и вилки или палочек», но не руками. Публикация вызвала возмущение среди азиатских пользователей платформы и набрала более 10 тыс. ответных комментариев, пишет South China Morning Post.

— The Royal Butler (@TheRoyalButler) March 6, 2021

Грант Харрольд: «Дамы и господа, помните, что мы всегда едим рис при помощи ножа и вилки или палочек. Мы не делаем это руками или пальцами!»

Как отмечает издание, ответы на такое наставление разнились — от гнева на «так называемых цивилизованных колонизаторов», которые учат людей жизни, до шуточек, рассуждающих на тему культурных различий в гигиене после посещения туалета.

«Вы ждёте, что мы будем пользоваться советом по приёму пищи от людей, которым понравилось есть запечённые бобы?» — поинтересовался один комментатор из Малайзии. Пользователь из Индонезии обратил внимание, что большинство жителей Азии ест руками.

Согласно исследованию аналитической компании Statista, в среднем один азиат съедает по 60,4 кг риса в год — это почти вдвое больше, чем средний показатель потребления риса на человека по миру, который составляет 38,4 кг. Самый крупный поставщик риса — Китай, за ним следуют Индия и Индонезия.

Комментатор из Индии спросил у Харрольда, «не застрял ли тот в колониальной эпохе». «Такие люди любят навязываться, даже когда в этом нет необходимости. Мы не собираемся к вам прислушиваться. Оставьте свои ножи и вилки в своей культуре», — возмутился автор одной из ответных публикаций.

За свободное от условностей поедание риса выступил и знаменитый малайзийский шеф-повар Редзуаван Исмаил. По его словам, глупо следовать «логике белых людей», когда дело касается еды. Эксперт напомнил, что в азиатской кухне есть множество блюд из риса, рассыпчатого и с соусом карри, которые принято есть руками или ложкой и практически невозможно «зачерпнуть» вилкой. «У нас тоже есть своя культура. Нет правильного или неправильного. Если некоторые из нас любят есть рис руками, это тоже нормально. Не надо быть такими строгими», — призвал шеф.

Сам Харрольд, который не так давно давал на своей странице в Twitter советы, как следует целоваться, и ругал мужчин за привычку поправлять нижнее бельё на публике, не стал объяснять, почему решил затронуть тему риса, добавляет South China Morning Post. В одном из ответов на комментарии экс-дворецкий королевской семьи подчеркнул, что он эксперт по «британскому этикету, а не по всемирному». А в другом попросил «воздержаться от именования его расистом, сторонником превосходства белых, белым мусором и дикарём и изучить факты, прежде чем выдвигать столь серьёзные обвинения».