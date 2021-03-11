Пикап Volkswagen Amarok может получить высокопроизводительную версию

11.03.2021, 11:04, Новости дня

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В австралийском офисе Volkswagen объявили о намерении выпустить более мощную версию пикапа Amarok.

Кроме того, автомобиль также получит внедорожные опции, которые позволят достичь приближения к конкуренту Ford Ranger Raptor. Вместе с тем автомобили, которые присутствуют в продаже, на данный момент не могут выдать необходимой производительности. Напомним, пикап Amarok остается востребованным на местном рынке в Австралии.

Вместе с тем главные конкуренты автомобиля на данный момент являются Ford Ranger, Toyota Hilux и Nissan Navara. Пока уровень производительности и другие характеристики модели пока удерживаются в тайне от публики.