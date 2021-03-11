Обновленный кроссовер Changan CS35 Plus появился в продаже

11.03.2021, 11:04, Новости дня

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Китайский бренд Changan объявил о выходе серийной версии нового паркетника Changan CS35 Plus.

В настоящее время автомобиль уже появился у местных дилеров в КНР. Главные изменения коснулись решетки радиатора, бамперов, светодиодных фар, а также колесных дисков. В салоне предусмотрели стильную панель приборов, новый руль, а также модернизированный мультимедийный комплекс.

Под капотом кроссовера CS35 Plus установлен 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 160 л.с. в максимальной комплектации. Новинка приводится в движение роботизированной трансмиссией и поставляется с передним приводом во всех комплектациях. Для РФ новая модель получила ценник в размере 1,31 млн рублей.