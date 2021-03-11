 

Haval привезет в Россию новый кроссовер Jolion

11.03.2021, 11:04, Новости дня
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В РФ во второй половине 2021 года появится в продаже новый кроссовер Haval Jolion.

Данный автомобиль выполнен на новой фирменной архитектуре Lemon. В компании не скрывают надежд на то, что кроссовер окажется максимально востребованным на отечественном рынке. Серийная сборка автомобиля осуществляется в Тульской области. Известно, что под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель, но его отдача пока неизвестна.

Для китайского рынка предложенный кроссовер поставляется со 150-сильным бензиновым двигателем с турбиной. Автомобиль доступен на местном рынке КНР по цене от 78,9 тысяч юаней в базовой комплектации. Стоимость кроссовера для российского рынка пока остается засекреченной.



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