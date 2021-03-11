Мнение: Тихановскому грозит до 15 лет тюрьмы

11.03.2021, 11:03, Разное

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Мужу Тихановской, блогеру Тихановскому (еще одному не состоявшемуся президенту Белоруссии) предъявили окончательное обвинение по 4-м статьям УК Белоруссии.

1. ч.1 ст.293 – организация массовых беспорядков

2. ч.3 ст.130 – разжигание социальной вражды

3. ч.2 ст.191 – воспрепятствование работе ЦИК

4. ч.1 ст.342 – организация действий, грубо нарушающих общественный порядок

5. Также Тихановский обвиняется в нанесении ущерба государству в размере 1,3 млн. долларов США.

По всем этим статьям Тихановский может получить до 15 лет тюрьмы, помимо различных штрафов и поражений в правах.

С учетом поведения жены бегающей по заграницам и призывающей вводить новые санкции против Белоруссии, велика вероятность, что получит по полной.

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