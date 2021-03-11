Весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой – НАН Украины

11.03.2021, 11:02, Новости дня

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Весной ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине может быть катастрофической. Такое мнение выразил ученый, врач Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий, информирует 10 марта сайт НАН Украины.

“Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой”, – говорится в сообщении.

Галицкого в академии называют одним из первых исследователей пандемии коронавирусной инфекции.

“Во время весенней волны легочная ткань становится первичным и основным объектом поражения в организме (что не исключает и других осложнений). Соответственно, для весенней волны COVID-19 характерно стремительное развитие, как следствие – супервосприимчивость и суперраспространение, значительное количество тяжелых и летальных случаев”, – объяснил ученый.

“Адаптивный карантин”, который внедрен в Украине, Галицкий считает ошибочным.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случая COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончались 27 685 пациентов, выздоровело более 1,2 млн человек.

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