 

Бейонсе поддержала жену принца Гарри Меган после выхода интервью

11.03.2021, 11:02, Новости дня
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10 марта, спустя три дня после выхода интервью американской журналистки Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган на канале CBS, американская певица Бейонсе на своем сайте разместила публикацию, посвященную супруге принца.

“Меган, спасибо тебе за смелость и лидерские качества. Мы все стали сильнее и вдохновились твоим примером”, – написала артистка, проиллюстрировав текст совместным фото с женой принца Гарри.

7 марта в эфире канала CBS в разговоре с Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой. 

В свою очередь Уинфри 8 марта в эфире канала CBS заявила, что принц Гарри и его жена Меган, рассказывая ей об опасениях некоего члена королевской семьи относительно возможного “слишком темного” цвета кожи у их первенца, не имели в виду королеву Великобритании Елизавету II или ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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