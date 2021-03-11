 

Инвесторы проявляют “ажиотажный” спрос на облигации Telegram – Forbes

11.03.2021, 11:02, Новости дня
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Мессенджер Telegram заканчивает собирать заявки на облигации. По данным источников Forbes, книга заявок на бонды оказалась переподписана в два раза и достигла почти $2 млрд.

Инвесторы предъявляют на ценные бумаги мессенджера «ажиотажный» спрос, рассказал собеседник, знакомый с ходом размещения. Один из организаторов размещения сказал Forbes, что к вечеру 10 марта книгу переподписали в три раза. Диапазон доходности составляет 6-7%, но может быть ближе к нижней границе.

Один из управляющих рассказывал Forbes, что роуд-шоу (серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира при выпуске ценных бумаг компании-эмитента) проходит в режиме строгой конфиденциальности, все получившие проспект подписывали соглашения о неразглашении.

Издание VTimes 10 марта писало, что размещение будет полностью внебиржевым – без регистрации проспекта и листинга, что позволит компании не раскрывать информацию. Организаторы размещения – «Атон» и «ВТБ Капитал».

«ВТБ капитал» как один из агентов размещения Telegram описал для инвесторов широкий диапазон потенциальной стоимости мессенджера – от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. По данным «ВТБ капитал», первоначальный ориентир по доходности от облигаций Telegram составляет 7% годовых.

Источники российской газеты “Коммерсант” 18 февраля сообщили, что Telegram хочет привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного числа инвесторов из России, стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Облигации будут выпущены на пять лет и случае выхода Telegram на IPO в течение этого времени владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой в 10%.

По информации VTimes, в конце февраля стало известно об убытках, которые терпит Telegram, и сумме его долгов. До конца апреля мессенджер должен вернуть инвесторам более $600 млн долга. Чтобы возместить их и поддержать операционную деятельность мессенджера, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации, писало издание.

Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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