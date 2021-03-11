В центре Махачкалы ввели режим КТО
11.03.2021, 11:00,
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Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, сообщили в оперативном штабе региона.
Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале при проверке данных о подготовке террористических преступлений.
«11 марта в 10.15 начальником управления ФСБ по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, в ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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