В центре Махачкалы ввели режим КТО

11.03.2021, 11:00, Новости дня

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Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, сообщили в оперативном штабе региона.

Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале при проверке данных о подготовке террористических преступлений.

«11 марта в 10.15 начальником управления ФСБ по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.