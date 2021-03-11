 

НАСА и Роскосмос назвали разных командиров 65-й экспедиции МКС

11.03.2021, 11:00, Новости дня
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НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром Международной космической станции (МКС).

9 апреля на корабле «Союз МС-18» на МКС должны прибыть россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Затем 23 апреля на новом корабле Crew Dragon намечается прибытие американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, а также японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке, передает РИА «Новости».

В НАСА отметили, что после ухода старого корабля Crew Dragon с Хопкинсом, Гловером, Уолкер и Ногути, планирующегося в конце апреля – начале мая, командиром 65-й экспедиции станет Хосиде. Он будет командовать станцией до окончания экспедиции в середине октября, после чего передаст бразды правления МКС командиру 66-й экспедиции Песке.

Между тем Роскосмос сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.



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