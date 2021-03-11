 

Коронавирус в России: за сутки выявили 9,2 тысячи новых случаев

11.03.2021, 10:58, Разное
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Количество россиян, заразившихся COVID-19, за минувший день выросло на 9 270. Менее половины новых случаев – 11,4% – не имеют клинических проявлений болезни. 14 006 человек выздоровели и покинули больницы, 459 пациентов скончались.

Лидером среди регионов по числу инфицированных вновь стала Москва (1 281 случай). В первую пятерку также попали Санкт-Петербург (961 случай), Нижегородская (376 случаев), Московская (358 случаев), Самарская (250 случаев) области.

Материал дополняется.



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