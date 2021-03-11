 

Эксперты рассказали россиянам об уязвимых местах в работе банковских приложений

11.03.2021, 10:56, Разное
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Эксперты в области информационной безопасности предупредили российских граждан о рисках с использованием банковских приложений. Уязвимые места присутствуют в окружении смартфона и интеграции с технологией Deep-links, они позволяют завладеть не только приватными данными, но и финансовыми средствами.
Одна из самых распространенных уязвимостей связана с отсутствием валидации запросов от мобильного приложения к серверу банка. Она позволяет мошенникам подделывать в запросах на оплату счет получателя перевода, а также внедрять в смартфон фальшивые сертификаты.

Кроме того, уязвимости могут присутствовать в самой мобильной операционной системе. Эксперты советуют устанавливать двухфакторную аутентификацию, позволяющую в некоторых случаях защитить себя от мошенников. Кроме того, они призывают пользователей не сообщать свои личные данные тем, кто представляется сотрудником «колл-центра» банка. Они никогда не просят передать им приватную информацию.

Источник: iz.ru



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