Названы девять опасных последствий употребления алкоголя для здоровья

11.03.2021, 10:56, Разное

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Медики назвали девять опасных последствий для здоровья при частом употреблении алкоголя. Эта привычка пагубно сказывается на состоянии всего организма в целом.

На фоне длительного распития спиртных напитков начинает снижаться работоспособность мозга. К тому же существенно возрастает риск развития рака гортани, рта и пищевода. У тех, кто постоянно употребляет алкоголь, происходит утолщение носа, а лицо становится отекшим.

По словам медиков, в разы увеличивается риск сердечно-сосудистых патологий. У мужчин наблюдается снижение уровня тестостерона, как следствие, появляются проблемы с потенцией. Частое употребление алкоголя провоцирует заболевания печени. К тому же повреждаются периферические нервы, появляются проблемы с ЖКТ и поджелудочной железой.

Источник: www.focus.de