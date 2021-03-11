Волочкова «эротично» убралась в своей русской бане

11.03.2021, 10:56, Разное

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Эпатажная балерина Анастасия Волочкова «эротично» убралась в русской бане, которая находится на территории ее загородного дома. Вместе с новым возлюбленным она решила устроить небольшой «вторичный субботник».

Анастасия Волочкова является фанаткой бани, она регулярно посещает это место. Для удобства балерина построила парилку на территории своего роскошного особняка. Танцовщица часто прыгает в снег или же окунается в купели после бани.

Волочкова заявила, что решила самостоятельно протереть некоторые предметы в парилке. Для уборки эпатажная балерина надела черный комбинезон с разрезами на ногах. Этим нарядом знаменитость решила в очередной раз показать, что находится в прекрасной физической форме.

Автором ролика является возлюбленный Волочковой. С ним она снова сошлась после совместной поездки в Санкт-Петербург. Пара расставалась на некоторое время, но потом снова вспыхнули чувства.