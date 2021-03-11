Скандалы: Версальский дворец для землевладельца России номер один

11.03.2021, 10:40, Разное

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Стоимость владений бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева оценили в 88,6 млрд рублей

Forbes представляет третий рейтинг землевладельцев России, совокупно его участникам принадлежит 8,3 млн га. Стоимость общего земельного надела в сравнении с прошлым рейтингом 2019 года выросла почти на треть, с 471,6 млрд до 617,31 млрд рублей. Первая строчка остается за фирмой «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, владеющей обширными земельными наделами в самых дорогих регионах страны, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области, — 88,6 млрд рублей.

С четвертого на второе место переместился «Продимекс» Игоря Худокормова F 175 (65,1 млрд рублей). Этому способствовал рост стоимости земель в Центрально-Черноземном районе, в среднем по региону они выросли в 2020 году почти вдвое, а в некоторых областях приблизились к ценам земель на юге России. Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова F 65, занимавший второе место, несмотря на наращивание земельного банка, переехал на четвертую строчку (48,2 млрд рублей). На третьей по-прежнему «Мираторг» братьев Александра F 129 и Виктора Линников F 130 (49,1 млрд рублей).

Впервые вошли в рейтинг три компании — французская Sucden и «Агросила» с ХК «Ак Барс» из Республики Татарстан.

Крупнейшие игроки продолжают наращивать земельные банки. В марте 2020 года агрохолдинг «Степь» купил СПК «Родная земля», обрабатывающий более 30 000 га, после чего «Степь» стала крупнейшим владельцем земли в Ростовской области. В июле ставропольская ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова приобрела «Ростовскую ниву», российскую часть бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби». Сделка увеличила земельный банк «Ресурса» сразу с 200 000 га до 320 000 га. Агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра увеличил свой земельный надел за год ­­на 30 000 га.

Количество сделок, скорее всего, будет только расти, Россельхозбанк, кредитующий большую часть рынка, называет растениеводство одним из самых перспективных направлений для сделок слияний и поглощений, спрос на активы здесь пока превышает предложение. Повышенный интерес инвесторов к этому сектору вызван несколькими причинами. По словам управляющего директора консалтинговой компании BEFL Владислава Новоселова, за последний год существенно выросли цены на всю продукцию растениеводства: «На некоторые виды более чем в два раза, в сектор пришла очень высокая доходность, появился капитал, который нужно куда-то размещать. Успешные инвесторы размещают его в покупку земель как в своих регионах, так и в соседних». Кроме того, по его оценке, российские банки стали активнее финансировать сделки М&А в агросекторе. Третьей причиной он называет выход на рынок непрофильных инвесторов, которых привлекает высокая доходность.

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Штаб-квартира: станица Выселки, Краснодарский край

Локация земель: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Ростовская область

Компания создана в 1993-м отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2020 году составила 106 млрд рублей.

«Продимекс» (включая «Агрокультуру»)

Штаб-квартира: Московская область

Локация земель: Воронежская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Белгородская, Пензенская области, Краснодарский Край, Ставропольский край, Башкортостан

Созданная в 1992 году компания поначалу занималась импортом сахара, в 1996 году у нее появилось и собственное производство. Сейчас у «Продимекса» 16 заводов, производящих 1,5 млн т сахара в год. Также выращивается зерно, бобовые и масличные культуры. По итогам 2019 году выручка группы составила 63,4 млрд рублей. Компания совместно с «Эконивой» Штефана Дюрра развивает проект по строительству молочных мегаферм на несколько тысяч голов крупного рогатого скота каждая.

«Мираторг»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Белгородская, Калининградская, Тульская, Брянская, Орловская, Калужская, Смоленская, Курская области

Компания создана братьями Линниками в 1995 году. Сейчас «Мираторг» — крупнейший производитель мяса в России. Попутно, осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, компания занимается растениеводством и производством кормов. Также она развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные магазины «Мираторг». В России «Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка, за последние семь лет он увеличился на 666 000 га.

«Степь» (включая «РЗ Агро»)

Штаб-квартира: Ростов-на-Дону

Локация земель: Краснодарский Край, Ставропольский край, Ростовская область

АФК «Система» пришла в сельское хозяйство в 2011 году, купив на аукционах Росимущества две компании в Ростовской области с земельным банком около 46 000 га. В 2012 году этот актив был внесен в «РЗ Агро» — СП с членами семьи Луи-Дрейфус. Через два года «Система» приобрела агрохолдинг «Степь». Агрохолдинг развивает растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство. В 2015-м Владимир Евтушенков заявлял, что планирует создать компанию с земельным банком 1 млн га, но этой цели пока не достиг. В мае 2020 году купила 99,9% зернопроизводителя ООО «Высоцкое» в Ставропольском крае.

«Русагро»

Штаб-квартира: Тамбов

Локация земель: Белгородская, Тамбовская, Орловская, Курская, Воронежская области, Приморский край

Группа компаний была сформирована в 2003 году. Предприятия «Русагро» занимаются растениеводством, производством молока, мяса и масложировой продукции. Выручка агрохолдинга увеличилась по итогам 2020 года на 17% по сравнению с показателем за 2019 год и достигла 174,8 млрд рублей. В 2011 году головная компания группы, кипрская Ros Agro plc провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016-го в ходе SPO группы — еще $250 млн. Акции Ros Agro plc (20,8%) торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Концерн «Покровский»

Штаб-квартира: станица Каневская Краснодарского края

Локация земель: Краснодарский край.

Концерн «Покровский» производит электрооборудование, занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости. В составе концерна есть собственная розничная сеть из 200 магазинов. Но агробизнес — приоритетное направление для компании, годовой валовый сбор с/х продукции превышает 2 млн тонн, более 400 000 идет на экспорт. В растениеводстве основные культуры — сахарная свекла и зерновые. Концерн владеет шестью элеваторами, комбикормовым заводом и мукомольной фабрикой.

«Эконива-АПК»

Штаб-квартира: Воронеж

Локация земель: Воронежская, Курская область, Оренбургская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Новосибирская,Тюменская, Московская, Ленинградская, Самарская области,Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Алтайский край

Немец Штефан Дюрр начал работать в России в 1990-е годы: сначала консультировал Госдуму по вопросам законодательства в аграрном секторе, в 1994-м создал агрохолдинг «Эконива-АПК», в 1996-м занялся импортом подержанных комбайнов западного производства. В 2011 году «Эконива» разделилась на две структуры: «ЭкониваТехника-Холдинг», специализирующийся на поставках сельхозтехники, и аграрный «Эконива-АПК Холдинг». В 2014 году Дюрр получил российский паспорт за особые заслуги перед Россией. «Эконива-АПК» — крупнейший в стране производитель сырого молока. В 2019 году «Экозем-Аграр АГ», материнская компания предприятий «ЭкоНивы», получила €402,7 млн выручки.

«Авангард-Агро»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области

Компания создана в 2004 году владельцем банка «Авангард» Кириллом Миноваловым. Специализируется на выращивании ячменя, пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, гречихи и кукурузы, есть и мясомолочное направление. Производит также пивоваренный солод и сахар. Выручка холдинга в 2019 году составила 20,7 млрд рублей против 17,3 млрд рублей годом ранее. В апреле 2019-го стало известно, что совладельцем «Авангард-Агро» стал миноритарий ретейлера «Магнит» Алексей Богачев. Его компания «Меридиан» приобрела 11,3% агрохолдинга за 3,3 млрд рублей.

ГАП «Ресурс»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Ростовская область

Основное направление деятельности — птицеводство. Сегодня созданный в 2003 году «Ресурс» — один из крупнейших производителей мяса бройлера в России и крупнейший экспортер птицы, по итогам 2019 года компания отправила за рубеж 86 000 тонн. Предприятия группы также выращивают сельскохозяйственные культуры, производят комбикорма и подсолнечное масло. В 2018 году начал работать первый и единственный пока в России птицекомбинат, специализирующийся на выпуске исключительно халяльной птицы. В марте 2020 года «Ресурс» купил крупнейшую птицефабрику Оренбургской области — «Уральский бройлер», сумма сделки превысила 1 млрд рублей.

«Волго-Дон Агроинвест»

Штаб-квартира: Воронеж

Локация земель: Волгоградская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Рязанская, Самарская области

Бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Кукура и его сын Александр работают в агропроме уже больше 15 лет. Изначально основные активы компании были сосредоточены в Волгоградской области. Основное направление деятельности компании — выращивание, хранение и продажа зерновых. В 2017 году Кукуры увеличили земельный банк, выкупив у шведской Black Earth Farming 246 000 га в Курской и Тамбовской областях. В 2020 году «Волго-Дон Агроинвест» стал собственником липецкого ООО «НБС», управляющего элеваторным комплексом «7 злаков» и принадлежавшее группе S7.

ГК «Доминант»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Краснодарский край, Алтайский край, Липецкая, Тамбовская области

«Доминант» был создан в 1995 году на базе трех сахарных заводов в Краснодарском крае. Основной вид деятельности агрохолдинга по-прежнему производство сахара, базирующееся на собственной ресурсной базе — посевных площадях сахарной свеклы. В состав группы также входят молочные фермы, мясоперерабатывающие и молочные комбинаты. Молочная продукция с трех заводов компании в Ленинградской, Староминской и Брюховецкой станицах продается под брендом «Кубанский молочник» трестом «Южный сахар» (входит в «Доминант»).

«Юг Руси»

Штаб-квартира: г. Аксай, Ростовская область

Локация земель: Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская области

Созданная в 1992 году Сергеем Кисловым компания вначале занималась производством и экспортом муки. В 1999 году компания запустила маслодобывающий завод мощностью 1000 т в сутки. Это и стало главным бизнесом «Юга Руси», сейчас в состав группы входят девять масло-экстракционных заводов. Компания является крупнейшим производителем бутилированного растительного масла в России. Помимо подсолнечного масла предприятия группы производят муку, крупы, плодоовощные консервы, майонезы и соусы.

ГК «Светлый»

Штаб-квартира: село Каменка, Ростовская область

Локация земель: Ростовская область

История группы компаний «Светлый» начиналась в Советском Союзе с одноименного совхоза на севере Ростовской области, обрабатывающего 6500 га. В 1993 году на его базе было создано товарищество, в 1998-м преобразованное в кооператив, а в 2010 году — в ООО. Николай Гончаров пришел работать в «Светлый» в 2006 году начальником отделения, а через год уже стал главным акционером бывшего совхоза. Родители бизнесмена — Александр и Татьяна — занимают должности генерального и финансового директоров соответственно.

«Черкизово»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Воронежская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Московская области

В 1998 году Игорь Бабаев пришел работать на Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ). Через год предприимчивый инженер стал генеральным директором, а в ходе приватизации семья Бабаева скупила контрольный пакет акций завода. Сейчас «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России и продуктов его переработки, управляют группой сыновья Бабаева Сергей и Евгений Михайловы. В 2019 году выручка «Черкизово» в 2019 году составила 120,1 млрд рублей, из них на мясной сегмент пришлось 40,1 млрд рублей, на растениеводство — 5,8 млрд рублей. В конце 2020 года компания купила у американской Cargill завод под Тулой по производству полуфабрикатов для McDonald’s.

АФГ «Националь»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новгородская области

Агрохолдинг был создан в 2013 году в результате слияния группы компаний «Ангстрем» и холдинга AF-Group. Сегодня это крупнейший в России производитель риса и фасованных круп. В 2019 году агрохолдинг получил рекордные урожаи риса (233 500 тонн) и картофеля (80 000 тонн), выручка по итогам года составила 12,8 млрд рублей. В конце 2017 года партнером АФГ стала инвестгруппа Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко, купившая 35% акций в капитале ООО «Южные земли», входящего в «Националь».

«Агрогард»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Краснодарский край, Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская области

В 2003 году, когда при объединении нескольких краснодарских сельхозпредприятий была создана компания, ее земельный банк превышал 50 000 га. Изначально земли «Агрогарда» собирались для тестирования удобрений, которые производит основной актив миллиардера Андрея Гурьева — компания «Фосагро», но со временем сельскохозяйственная компания выросла в самостоятельный бизнес. Сейчас «Агрогард» работает в пяти регионах России, основные направления — растениеводство и производство молока (поголовье крупного рогатого скота на ее фермах превышает 10 000 голов). У компании есть собственные элеваторы и товарно-молочная ферма.

Sucden

Штаб-квартира: Париж

Локация земель: Липецкая и Пензенская области, Краснодарский край

Французская группа Sucden основана в 1952 году, до сих пор принадлежит семье Варсано и возглавляется сыном основателя компании Сержем Варсано. В России начала работу в 1991 году с импорта сахара, затем начала инвестировать в развитие свеклосахарной отрасли, скупая обанкротившиеся сахарные заводы. Также выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу. На сегодня производит 800 000 тонн белого сахара и 550 000 тонн зерновых культур ежегодно. В конце 2019 года Sucden приобрела мажоритарный пакет акций в «Агросервисе», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода.

ХК «Ак Барс»

Штаб-квартира: Казань

Локация земель: Татарстан

Холдинговая компания «Ак Барс» была основана в 1998 году как дочерняя структура «АК БАРС» Банка. С 2003 года в составе холдинга начал формироваться вертикально интегрированный блок агропромышленного комплекса. Сегодня компании принадлежат 14 предприятий, которые производят 14 000 т мяса свинины, 11 000 т мяса рогатого скота и 57 000 т мяса курицы. Также «Ак Барс» занимается растениеводством, зернопереработкой и производством молока — в рейтинге самых крупных производителей молока за 2019 год она заняла четвертое место с надоем 125 000 т.

«Агротерра»

Штаб-квартира: Москва

Локация земель: Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская области

«Агротерра» была создана в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc., основанной гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором. Рор начал вкладываться в активы на территории бывшего СССР в начале 1990-х, в 2012 году украинский Forbes писал, что его компании собрали более 800 000 га земли на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане. В российскую «Агротерру» входит 24 хозяйства, они выращивают сою, сахарную свеклу, рапс, пшеницу и подсолнечник. Сейчас компания строит в Пензенской области инфраструктуру для подработки семян и проведения испытаний в сфере семеноводства, инвестиции в проект составят 2,9 млрд рублей.

«Агросила»

Штаб-квартира: Казань

Локация земель: Татарстан

Холдинг «Агросила», контролируемый гендиректором ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым, основан в 2005 году. В состав холдинга входит 25 предприятий по выращиванию, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. Выручка компании по итогам 2019 года составила 38,1 млрд рублей. «Агросиле» также принадлежит собственная розничная сеть под брендом «Здоровый мир», а в январе 2021 года компания объявила о запуске эко-линейки молочной продукции.

Как мы считали

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га. Учитывались только земли, находящиеся в собственности и долгосрочной аренде. Информацию о площади земель холдингов Forbes брал из трех источников (указаны в порядке приоритета):

1. Анкеты, заполненные агрохолдингами по нашей просьбе.

2. Официальные сайты или отчетность агрохолдингов.

3. Обзор владельцев сельскохозяйственной земли в России, подготовленный компанией BEFL.

Для определения стоимости 1 га земли сельскохозяйственного назначения в том или ином субъекте Российской Федерации мы использовали данные о покупке-продаже земли в 2019 и 2020 годах, полученные от самих компаний, данные о публичных сделках и данные экспертов. В рейтинге оценивалась стоимость земельных банков только частных компаний.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: «Форбс»

«Комсомольская правда», 25.02.21, «Версальские клумбы и виноградники: как выглядят дачи бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева»

У семьи экс-главы Краснодарского края в собственности немало недвижимости.

Александр Ткачев уже несколько лет не у власти. Теперь он бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства РФ. И сейчас он значится председателем совета директоров «Агрокомплекса имени Н.И. Ткачева». Зато отсутствие публичности помогло экс-главе Краснодарского края вплотную заняться развитием бизнеса.

Взять хотя бы имение Ткачевых под Геленджиком, которое хоть и полностью принадлежит ООО «Шато де Талю», как говорят знающие люди, владеет им жена Александра Николаевича. Здесь выращивают элитные сорта винограда. А уставный капитал компании — 23,338 млн руб.

По факту — это огромная территория с виноградниками и винодельнями и домом в стиле Людовика XIV. А какие тут клумбы — почти как в Версальском дворце.

Летом в эти прекрасные без преувеличения места собираются организовать экскурсии. Все это принадлежит семье Ткачевых.

А вот у самого бывшего губернатора Кубани объектов не так и много — домик в селе Бжид Туапсинского района, да коттедж в Краснодаре на улице Комсомольской (за глухим забором бывший губернатор иногда прислушивается к суетным звукам городской жизни).

Но именно недвижимость в Туапсинском районе в бытность Ткачева главой региона привлекала внимание экологов тем, что общественные угодья оказались на частной территории за забором.

Ева Мур