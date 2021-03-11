Мнение: Львовская пенсия…и, угрозы Донбассу к 15 марта

11.03.2021, 10:32, Разное

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Сегодня на суд читателя будет представлено два сюжета от Свидомых клоунов (сознательных)- украинских патриотов:

“Донбасс должен стать выжженной землей – украинский нацист. Украина должна создавать невыносимые условия в Донецке и Луганске, чтобы эти территории стали непригодными для жизни. Об этом в эфире 4 канала завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Корчинского, пенсии жителям Донбасса нужно выдавать, например, во Львове, а не на сопредельных территориях.

«Есть гуманитарные аспекты, которые нам будет сложно объяснить Европе, но, во-первых, должна быть перекрыта граница – пусть они заезжают к нам за пенсиями из Белоруссии, через Турцию. Нет – выплачивать им пенсии во Львове. Мы выплачиваем пенсии – прокатись до Львова. По крайней мере ты будешь платить, подпитывать транспортную систему и платить за билеты.

Ты подумаешь двадцать раз, а стоит ли эта пенсия в четыре тысячи гривен, чтобы за пять тысяч туда-назад ехать во Львов и ее получать? То есть есть много моментов, которые нужно было бы сделать для того, чтобы создать выжженную землю на оккупированных территориях, а ее нужно делать.

Те люди, которые стреляют в нас, должны иметь очень неприемлемый тыл на оккупированных территориях у себя. Людей озлобленных, без денег, которым не за что есть, которые будут оттуда просто бежать. Кто в Украину, кто в РФию – куда угодно, но эти территории должны становиться безлюдными понемногу», – заявил Корчинский.”

“УЛЬТИМАТУМ и через СУТКИ -ВОЙНА! Украина выдвинет ультиматум РФ о передачи границы Донбасса и начнёт тотальный штурм ровно через сутки. Гордон обещает тяжелое 15 марта для Украины. По его словам, следующий понедельник станет «тяжелым», «судьбоносным» и «историческим днем» для Украины”.



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ТГК – Джокер ДНР:

Мои шпионы из офиса клоуна Зеленского сообщают, что некоторое время назад из офиса старого маразматика Байдена пришло распоряжение готовить ВСУ к наступлению на Донбассе, но ждать отмашку из Белого дома. Одновременно с этим было сказано, что подобные военные операции будут проводиться и в других странах где есть интересы России, с целью рассеять внимание и снизить вероятность поддержки Донбасса.

Окрылённые таким новостями украинские паркетные генералы одновременно с подготовкой наступления провели анонимный опрос среди рядового, сержантского и младшего офицерского состава на предмет желания и готовности атаковать Донбасс. По результатам опросов, такое желание изъявили только 27% опрошенных военнослужащих. Однако командованием было принято решение не принимать во внимание желание украинских солдатиков. Почему-то я уверен, что половина тех, кто выразил желание атаковать Донбасс и попал в 27%, во время начала реального наступления обгадят свои штанишки.

В офисе клоуна Зеленского поговаривают о 15 марта, как о дате готовности украинской армии атаковать Донбасс.

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