Опрыскать санитайзером и потрепать за ухо – у тайского премьера особая манера общения с журналистами

11.03.2021, 10:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Тайланда Прают Чан-Оча завершил пресс-конференцию в Бангкоке на этой неделе тем, что опрыскал журналистов своим карманным спиртовым санитайзером, пишет BFM TV. Как поясняет ведущий телеканала Жюльен Мьелькарек, глава тайского правительства известен своими непредсказуемыми вспышками гнева во время общения с прессой. Ранее он уже бросал в репортёров банановую кожуру, трепал их за уши и уходил, оставив вместо себя картонного двойника в ответ на неудобные вопросы представителей СМИ.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий BFM TV: Привет всем! (играет трек «Leave me alone» Майкла Джексона) Leave me alone — оставьте меня в покое. Я подумал о Майкле Джексоне. Так вот, я вам покажу кое-кого, кто хочет, чтобы его оставили в покое. Это премьер-министр Тайланда, вы сейчас его увидите. Если он вам не знаком, скажу, что он известен своими достаточно непредсказуемыми вспышками гнева. Его зовут Прают Чан-Оча. Сейчас вы увидите его вчерашнее выступление в Бангкоке. Страна столкнулась с протестами, ходят слухи о переменах в составе правительства. Ему не понравилось, когда ему задали вопрос на эту тему, и вот, что он сделал.

ПРАЮТ ЧАН-ОЧА, премьер-министр Тайланда: Что вы ещё хотите спросить? Я не знаю, я ещё не открывал. Вообще-то премьер-министру полагается первым об этом узнавать, так что не спрашивайте меня.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Мы видим, что он раздражён. На этом всё могло бы закончиться, но смотрите, что он сделал, сойдя со сцены после пресс-конференции: он принялся опрыскивать журналистов своим спиртовым санитайзером. Это длилось очень долго. Мы вам показываем укороченную версию, но это происходило на протяжении долгих минут. Когда я увидел вчера эти кадры, я в первую очередь заметил, что все были очень спокойны, никто не выглядел удивлённым, при том, что премьер-министр в этот момент делал нечто совершенно безумное. Я посмотрел в интернете, и выяснил, что такие вспышки гнева входят у него в привычку.

ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: Он немного сангвиник…

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Совсем чуть-чуть. Посмотрите, к примеру, как в 2018 году те же неудобные вопросы вызвали ту же реакцию.

ПРАЮТ ЧАН-ОЧА: Все, кто хочет сфотографироваться, задать вопрос о политике или о конфликте, обращайтесь к этому типу.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Вот вам радикальный метод — поставить вместо себя картонного двойника. Как вы видите, в этот раз снова все выглядят так, будто считают это нормальным и начинают позировать рядом с двойником. Можно было бы счесть это забавным, но на самом деле часто это крайне унизительно для людей. Я подобрал для вас два других примера. Посмотрите: в 2014 году он решает бросить банановую кожуру в лицо журналисту во время одной из поездок — опять же будучи крайне раздражённым. И ещё хуже — взгляните на эти кадры. Это голова журналиста, которую он треплет в течение всего интервью.

Итак, вы увидели — это чрезвычайно противоречивый персонаж, особенно начиная с прошлого лета, поскольку в стране проходят массовые демонстрации, и это совсем не смешно. Уже более 50 человек были осуждены за то, что осмелились выйти на демонстрацию против режима.

ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: Королей трогать нельзя, да

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Премьер-министра трогать нельзя.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Спасибо, Жюльен!

Дата выхода в эфир: 10 марта 2021 года.