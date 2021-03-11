Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Volkswagen Taos для России
11.03.2021, 10:16,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Немецкий автогигант Volkswagen официально рассекретил в РФ модернизированный паркетник Taos.
Обновленный экземпляр поступит на рынок одновременно с модификацией JOY!. Вместе с тем паркетник получил компактные габариты, а также 1,6-литровый агрегат на 110 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут выбрать паркетник с автоматической или механической коробкой передач. В улучшенной комплектации применили 1,4-литровый двигатель с турбиной, но его мощность неизвестна.
Кроме того, автомобиль имеет восьмиступенчатую трансмиссию и полный привод в максимальной комплектации. Остальные детали о новой модели пока удерживаются в тайне до поступления в свободную продажу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет