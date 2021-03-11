 

Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Volkswagen Taos для России

11.03.2021, 10:16, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen официально рассекретил в РФ модернизированный паркетник Taos.

Обновленный экземпляр поступит на рынок одновременно с модификацией JOY!. Вместе с тем паркетник получил компактные габариты, а также 1,6-литровый агрегат на 110 л.с. мощности. Кроме того, покупатели смогут выбрать паркетник с автоматической или механической коробкой передач. В улучшенной комплектации применили 1,4-литровый двигатель с турбиной, но его мощность неизвестна.

Кроме того, автомобиль имеет восьмиступенчатую трансмиссию и полный привод в максимальной комплектации. Остальные детали о новой модели пока удерживаются в тайне до поступления в свободную продажу.



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