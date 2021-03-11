Опубликованы цены на новый седан Mercedes-Maybach S-Class

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11.03.2021, 10:16, Новости дня
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Стоимость базовой комплектации премиального седана Mercedes-Maybach S-Class составляет 185,9 тысяч долларов.

Вместе с тем новое поколение станет дороже на 25 тысяч рублей, чем в актуальном исполнении. Кроме того, производитель применил в начальной комплектации 4-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 496 л.с. мощности. За счет увеличения колесной базы в салоне на задних креслах появилось больше свободного пространства.

Среди новшеств в данной модели называют новую аудиосистему Burmester, которая предполагает наличие одновременно 30 динамиков. В креслах установлены массажеры, а также применена система ароматизации воздуха в салоне.



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