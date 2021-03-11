Интервью Гордона со звездой фильма “В бой идут одни “старики” Талашко. Где и когда смотреть

11.03.2021, 7:12, Новости дня

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Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с советским и украинским актером Владимиром Талашко.

Как рассказал “ГОРДОН” основатель издания Дмитрий Гордон, беседа продолжалась почти два часа. Трансляция программы начнется в 18.00.

В интервью Талашко говорил о Донбассе своего детства, военном конфликте между Украиной и Россией и посещении госпиталя с ранеными бойцами АТО, о режиссере Леониде Быкове и съемках фильма “В бой идут одни “старики”, о своих ролях в кино, студии “Квартал 95”, закрытии пророссийских телеканалов в Украине, а также о российских деятелях культуры, которые поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

“Мне кто-то из умных людей (а их, слава богу, еще много) сказал: “Никогда не отвечай, когда тебя обидели, сказали, что ты бандеровец… Пусть так и будет”… Поэтому, если случается трагедия, кто-то [из российских артистов или режиссеров] умирает, я пишу слова благодарности за то, что работали, общались, учились. Я понимаю [режиссера Олега] Табакова. Ему надо было кормить театр. Он зависел от государства, от Путина. А что заставило Васю Ланового? Что заставило его? Когда я услышал, что Вася сказал, что Крым – их… Ну, я не знаю. Я, конечно, реагирую на какие-то дни рождения людей, которых я знаю, люблю и продолжаю любить. Это не значит, что я их застрелю или воспринимаю как врагов. Но то, что делает сейчас Московия, Москва, то, что делает Путин… Я даже не знаю, чего ему не хватает”, – сказал актер.

Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме “В бой идут одни “старики”. В целом снялся примерно в 50 фильмах, среди самых известных – “В бой идут одни “старики”, “Как закалялась сталь”, “Капитан Немо”, “Рожденная революцией”, “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”.

В 2002 году получил звание народного артиста Украины.

Сейчас преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

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