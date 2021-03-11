 

Интервью Гордона со звездой фильма “В бой идут одни “старики” Талашко. Где и когда смотреть

11.03.2021, 7:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с советским и украинским актером Владимиром Талашко. 

Как рассказал “ГОРДОН” основатель издания Дмитрий Гордон, беседа продолжалась почти два часа. Трансляция программы начнется в 18.00. 

В интервью Талашко говорил о Донбассе своего детства, военном конфликте между Украиной и Россией и посещении госпиталя с ранеными бойцами АТО, о режиссере Леониде Быкове и съемках фильма “В бой идут одни “старики”, о своих ролях в кино, студии “Квартал 95”, закрытии пророссийских телеканалов в Украине, а также о российских деятелях культуры, которые поддерживают политику президента РФ Владимира Путина. 

“Мне кто-то из умных людей (а их, слава богу, еще много) сказал: “Никогда не отвечай, когда тебя обидели, сказали, что ты бандеровец… Пусть так и будет”… Поэтому, если случается трагедия, кто-то [из российских артистов или режиссеров] умирает, я пишу слова благодарности за то, что работали, общались, учились. Я понимаю [режиссера Олега] Табакова. Ему надо было кормить театр. Он зависел от государства, от Путина. А что заставило Васю Ланового? Что заставило его? Когда я услышал, что Вася сказал, что Крым – их… Ну, я не знаю. Я, конечно, реагирую на какие-то дни рождения людей, которых я знаю, люблю и продолжаю любить. Это не значит, что я их застрелю или воспринимаю как врагов. Но то, что делает сейчас Московия, Москва, то, что делает Путин… Я даже не знаю, чего ему не хватает”, – сказал актер. 

Талашко родился в 1946 году в Волынской области, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме “В бой идут одни “старики”. В целом снялся примерно в 50 фильмах, среди самых известных – “В бой идут одни “старики”, “Как закалялась сталь”, “Капитан Немо”, “Рожденная революцией”, “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”. 

В 2002 году получил звание народного артиста Украины.

Сейчас преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

20.02 / Японцы создали лекарство от старости

01.01 / Синоптики рассказал об «околонулевой апатии» в Москве

12.07 / Politico – советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Париже Россию и Китай с европейскими коллегами

07.11 / Минск отреагировал на включение Лукашенко в санкционный список

22.08 / Мнения: Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

07.08 / Эксперты Интерпола отправятся в Бейрут

18.08 / На удаленную работу из-за коронавируса перешли более половины компаний в России

08.12 / Москва отреагировала на заявления Запада о непризнании выборов в Венесуэле

06.07 / Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска