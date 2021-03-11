В Польше заявили, что российский дипломат появлялся на публике после заражения COVID-19

11.03.2021, 10:12, Новости дня

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Российский дипломат Игорь Ощепков, который до недавних пор работал в генеральном консульстве РФ в польском городе Познань, не соблюдал карантин после выявления у него коронавирусной инфекции. Об этом 10 марта со ссылкой на собственные источники сообщил польский TVP Info.

Журналисты выяснили, что COVID-19 у Ощепкова и его дочери подтвердили 21 января, за три дня до этого инфекцию обнаружили у жены дипломата. Несмотря на необходимость в изоляции, на тот момент действующий консул появлялся в общественных местах, в частности, 23 января Ощепков “наблюдал и фотографировал” участников проходившей возле консульства акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

TVP Info отмечает, что нарушения со стороны Ощепкова совпали с необходимостью отреагировать Польше на высылку польского дипломата из генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, поэтому 8 февраля российского дипломата объявили персоной нон-грата. Страну он покинул 20 февраля.

Информацию о нарушении самоизоляции подтвердил официальный представитель министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщил 10 марта RMF24.pl. По его словам, Ощепков, не соблюдая санитарные правила после заражения коронавирусом, “подвергал опасности жизнь посторонних”, действуя “безответственно и опасно”.

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии. Послам этих стран заявили протест “в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств в незаконных акциях 23 января” в поддержку Навального.

Шведское посольство в Москве отметило, что дипломат не принимал участие в акции протеста, он наблюдал за ней, что “является стандартной дипломатической процедурой”. МИД Польши пообещал России ответные меры за высылку дипломата. МИД Германии также заявил, что если Россия не пересмотрит свое решение, оно не останется без ответа.

8 февраля Германия, Польша и Швеция согласованно объявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы.

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