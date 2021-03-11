Прошлый год стал самым смертоносным в истории США

11.03.2021, 10:12, Новости дня

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За историю США 2020 год стал самым смертоносным из-за жертв, вызванных пандемией COVID-19. Об этом 10 марта сообщало Politico со ссылкой на статистику, озвученную двумя специалистами Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC).

По результатам 2020 года, уровень смертности в США вырос на 15% из-за COVID-19, отмечается в сообщении.

По словам источников издания, официальные данные, которые сейчас находятся на стадии систематизации, подтверждены представителями CDC и будут обнародованы вскоре в регулярном официальном отчете о заболеваемости и смертности в США. Ожидается, что анализ подробно представит ситуацию по смертности, в частности по возрастным, расовым и демографическим группам.

Чиновники отметили, что летальные случаи от COVID-19 стали третьей причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Обычно, на третьей позиции в ежегодном статистике находятся “непреднамеренные травмы”.

Всего в 2020 году в США умерло более 3 млн человек, сообщили в агентстве.

Согласно данным CDC, рост смертности в 2020 году стал рекордным с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. В 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 марта, в стране подтвердили более 29,1 млн случаев COVID-19, умерло от этой болезни 529,2 тыс. человек.

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