“Жестко выделываешь”, “Ничего себе!” – Госпитализированная дочь Поляковой сняла видео с катетером в вене

11.03.2021, 10:12, Новости дня

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария Полякова, которую 10 марта госпитализировали с подозрением на аппендицит, 11 марта на своей странице в Instagram показала, как танцует в палате перед штативом с капельницей.

“Мое развлечение в больничке”, – написала она.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Подписчики отреагировали на ролик.

“Жестко ты па руками выделываешь с вазофиксом (внутривенным катетером. – “ГОРДОН”) однако…” – написала ancestral_magic.

“Катетер там нормально одет, специально, чтобы рукой можно было шевелить, и пластырем еще прикреплен (знаю по себе, этот пластырь навечно) Так что, Машуля, скорейшего выздоровления”, – пожелала evgeniya_yevgeniya_.

“Ничего себе”, – прокомментировала sunglasses_ukraina.

Маша Полякова 10 марта разместила видео, снятое в карете скорой помощи и больничной палате.

Маша Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”. В репертуаре группы на данный момент четыре песни.

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