 

В Болгарии экстренно сел самолет из-за угроз пассажира бортпроводнику и его высказываний об Иисусе

11.03.2021, 10:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время конфликта он непристойно высказался об Иисусе Христе, заявляя, что он “должен уйти”, стучал в дверь кабины пилотов, угрожал физической расправой бортпроводнику.

При этом мужчина не реагировал на замечания окружающих.

Экипаж самолета совершил аварийную посадку в столице Болгарии Софии.

Пассажир является последователем премьер-министра Индии Нарендры Моди, написало издание. Его задержали на 72 часа в аэропорту Софии и предъявили обвинение в создании угрозы безопасности полетов.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Названа доля преступлений в IT-секторе среди правонарушений в России

20.12 / Число случаев коронавируса в США выросло на 400 тыс. за сутки

28.02 / В Беларуси Тихановскому продлили арест до конца апреля

03.10 / BI – эксперты Microsoft объявили российских хакеров самыми продуктивными

25.09 / Российское посольство обвинило Facebook в цензуре

06.08 / Марина Геворкян назвала преимущества конкурса ИРИ для интернет-проектов

16.09 / “На Таню похож”. 75-летний Петросян впервые показал сына от 31-летней жены

04.11 / Выборы в США. Трамп лидирует в шести ключевых штатах, но Байден все же впереди – Politico

12.10 / Обозреватель Figaro – тирания соцсетей рождает на Западе собственных диссидентов

19.11 / ВОЗ предупредила об опасности лечения COVID-19 антибиотиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска