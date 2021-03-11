В Болгарии экстренно сел самолет из-за угроз пассажира бортпроводнику и его высказываний об Иисусе

11.03.2021, 10:12, Новости дня

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Во время конфликта он непристойно высказался об Иисусе Христе, заявляя, что он “должен уйти”, стучал в дверь кабины пилотов, угрожал физической расправой бортпроводнику.

При этом мужчина не реагировал на замечания окружающих.

Экипаж самолета совершил аварийную посадку в столице Болгарии Софии.

Пассажир является последователем премьер-министра Индии Нарендры Моди, написало издание. Его задержали на 72 часа в аэропорту Софии и предъявили обвинение в создании угрозы безопасности полетов.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.